En compañía de Enrique Gato, cineasta y responsable de la célebre saga de animación de Tadeo Jones, tratamos la mítica La Bella y la Bestia, la película que en 1991 metió a Walt Disney en una nueva Edad de Oro de la taquilla y artística, y que ha inspirado a cineastas de todas las generaciones.

Coincidiendo con el estreno de Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa en cines de toda España, Juanma y Dani comentan con Enrique Gato todas las maravillas de ambas peliculas, la primera de ellas todo un clásico de la animación por derecho propio que inspiró al propio director a impulsar su vocación cinematográfica.

Durante la conversación, se destaca el extraordinario impacto que tuvo La Bella y la Bestia en el resurgir de la productora norteamericana a principios de los años noventa. Junto a títulos inolvidables como La Sirenita o El Rey León, la película consolidó una edad de oro de la animación caracterizada por la excelencia artística y técnica. Enrique Gato detalla la maestría del dibujo a mano y la introducción pionera de herramientas digitales, un trabajo titánico que requería la colaboración de cientos de artistas capaces de dotar de alma a cada fotograma.

Uno de los aspectos técnicos más fascinantes abordados en el audio es la escena del baile en el gran salón, donde se fusionó de forma magistral la animación en dos dimensiones con los primeros escenarios generados por ordenador --CGI--. Esta mezcla revolucionaria permitió realizar un movimiento de cámara virtual similar al de una grúa cinematográfica, algo completamente inédito para la época que asombró tanto a los profesionales del sector como al público general. Gato reflexiona sobre cómo, a pesar de la evolución tecnológica y del dominio actual de la animación digital en tres dimensiones, los tiempos de producción de un largometraje siguen rondando los cuatro o cinco años debido al carácter artesanal de este arte.

El director de Tadeo Jones explica detalladamente que en el mundo de la animación no existe margen para la espontaneidad o la improvisación durante el rodaje. Todo el metraje de la película debe estar meticulosamente planificado en el storyboard antes de comenzar la producción real, ya que cada minuto de metraje animado es sumamente costoso. Los guionistas procedentes de producciones de acción real a menudo se topaban con la frustración de ver cómo sus ideas debían adaptarse estrictamente a las posibilidades expresivas de los animadores, quienes actúan como los verdaderos constructores de la acción dramática y emocional de la historia.