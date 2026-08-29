La historia de Una noche al año se ambienta en un mundo distópico donde el sexo antes del matrimonio está estrictamente prohibido por ley. Sin embargo, el sistema permite una excepción: una única noche al año en la que todo está permitido para los solteros hasta las 7:00 de la mañana. Durante este breve período, la población sin pareja puede dar rienda suelta a sus pasiones de manera legal. Bajo este peculiar contexto en una idealizada ciudad de Nueva York, se cruzan las vidas de los dos jóvenes protagonistas, Allie y Owen.

Esta comedia romántica está dirigida por Will Gluck, un director ampliamente reconocido en el género por películas como Con derecho a roce, Rumores y mentiras —que lanzó al estrellato a Emma Stone— o la reciente Cualquiera menos tú, que consolidó la popularidad de Sydney Sweeney y Glen Powell.

Una noche al año.

En esta nueva propuesta cinematográfica, Gluck vuelve a trabajar con una premisa original y llamativa para dar una vuelta de tuerca a las dinámicas del amor y la atracción. Nunca hace una comedia romántica igual a la otra. El personaje de Owen, interpretado por el actor Callum Turner, se encuentra sumido en una profunda apatía tras sufrir una dolorosa ruptura sentimental. Su desánimo es tal que inicialmente se plantea no salir de casa durante esa señalada noche de desenfreno.

Por su parte, Allie (Monica Barbaro) se muestra firme en su convicción de que es posible hallar una conexión emocional verdadera que trascienda el mero contacto físico casual, buscando un compromiso real a largo plazo más allá de la locura imperante en las calles de la gran ciudad.

Una noche al año.

El encuentro entre ambos personajes hace surgir de inmediato una chispa especial, obligándoles a profundizar en el conocimiento mutuo al constatar que ninguno de los dos busca únicamente una aventura pasajera. La película se adentra así en el proceso de cómo dos personas intentan construir una relación auténtica en medio del caos y la superficialidad de la única noche libre del año. El reparto cuenta con figuras destacadas, sobresaliendo el protagonismo de Callum Turner, un intérprete en pleno auge profesional de quien incluso se rumorea que podría encarnar al próximo agente James Bond.

¿Encontrará el amor verdadero precisamente en la noche que resulta ser, paradójicamente, la menos romántica de todo el año?

El querido Sorogoyen

Entre las novedades cinematográficas de la semana también destaca lo último del aclamado cineasta español Rodrigo Sorogoyen; tras su paso por el Festival de Cannes, llega a los cines españoles El ser querido. La película narra el tenso reencuentro entre un prestigioso y tiránico director de cine, encarnado por un magistral Javier Bardem, y su hija distanciada, interpretada con una solvencia aplastante por Victoria Luengo.

La capacidad de Sorogoyen para construir una atmósfera asfixiante, apoyada en recursos formales como planos cenitales, barridos y cambios de color que elevan la tensión de una historia marcada por el abandono familiar, la culpa y la redención en el marco de un rodaje cinematográfico, es excepcional.

El ser querido.

Sirva como ejemplo una sola escena de El ser querido en la que el personaje de Javier Bardem dirige el rodaje de una comida. Esta secuencia comienza con un tono cómico que invita a la risa del espectador, pero se va transformando de manera progresiva en un momento de heladora incomodidad que mantiene al público clavado en la butaca. El reparto se completa con secundarios de lujo como Raúl Prieto y Raúl Arévalo.

El fin del mundo de Ridley Scott

La cartelera internacional recibe a un incombustible Ridley Scott, quien a sus 88 años de edad demuestra estar en plena forma física y creativa con el estreno de La constelación del perro. Alejándose de sus recientes epopeyas históricas como Napoleón o Gladiator II, el veterano realizador se adentra en el género postapocalíptico para adaptar la novela homónima de Peter Heller.

La constelación del perro.

Protagonizada por Jacob Elordi y Josh Brolin, la historia nos sitúa en una Tierra devastada por una virulenta pandemia de gripe, donde el verdadero peligro para los pocos supervivientes no reside en amenazas sobrenaturales o extraterrestres, sino en la violencia y el salvajismo de otros grupos humanos que luchan por el control de los escasos recursos. Destacada participación de Margaret Qualley.

La cartelera se completa con la cinta de corte independiente Erupcja, un drama intimista donde un viaje romántico a Varsovia se ve truncado por la inesperada erupción de un volcán; el debut en la dirección de Gabriel Azorín con Anoche conquisté Tebas; y cine familiar y de animación de la mano de Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.

Pincha en el audio para escuchar, sin spoilers, todos los detalles.