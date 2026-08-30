El Festival de Cine de Venecia, la internacional Biennale, acogerá el 5 de septiembre, el estreno de un nuevo filme sobre la ficción que Bram Stoker creó con Drácula, que da prioridad a su producción sonora.

Se trata de reinventar una obra universal a través del formato que combina interpretación, música y tecnología. Una experiencia novísima, formas de narración sonora y su relación con el lenguaje cinematográfico.

En la adaptación española (pues la película va a exhibirse en siete idiomas) el narrador es Asier Etxeandía (¿lo recuerdan en la serie "Velvet" y su secuela?) y que aborda con su voz a Drácula, en tanto Claudia Salas es Mina. Son quienes encabezan un reparto coral.

Esta nueva forma de recrear un personaje novelesco que ha sido llevado al cine en diferentes ocasiones, supone contemplar un thriller psicológico concebido para el formato sonoro, apoyado en un diseño de audio inmersivo y una banda original de Ilan Eshkeri, con guion de Robyn Ahern y dirección de Mary Lambert.

La producción audible busca reforzar el vínculo entre el Séptimo Arte y las nuevas formas de ficción sonora. Está previsto su estreno mundial el próximo 1 de octubre.

La novela de Bran Stoker, publicada en 1897, mezcla hábilmente elementos literarios procedentes de los géneros fantásticos y góticos, cuyo personaje que da nombre a la historia es un vampiro con apariencia humana, que en su castillo de los Cárpatos comete sus sangrientas aventuras.

El cine se ha ocupado de Drácula al menos en una veintena de títulos conocidos, el primero de ellos fechado en 1931 en los Estados Unidos con el legendario Bela Lugosi incorporando el personaje central.