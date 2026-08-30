Enrique Cerezo: "Recibimos llamadas de gente sorprendida que siempre había estado en contra del cine español"

Enrique Cerezo hace balance en esCine sobre los 8 años de vida de FlixOlé, la mayor plataforma de cine español que contiene más de 4.000 títulos, incluyendo numerosas películas internacionales. Un ambicioso proyecto dedicado a la salvaguarda de nuestro patrimonio fílmico.

La plataforma FlixOlé ha experimentado un crecimiento exponencial desde su presentación oficial hace ya ocho años. En la actualidad, cuenta con un amplio catálogo y se ha consolidado en el sector gracias a alianzas estratégicas con gigantes de la distribución como Prime Video y, de manera muy especial, mediante su integración en Movistar Plus. A través de esta última, los abonados disponen de dos canales lineales temáticos que emiten de forma ininterrumpida, cosechando excelentes datos de audiencia en todo el territorio nacional.

El principal propósito que motivó el nacimiento de FlixOlé fue la recuperación del cine español, un empeño personal de Enrique Cerezo y de su distribuidora Mercury Films. Cerezo destaca con orgullo cómo la andadura de los canales de televisión lineal integrados en la plataforma de pago ha permitido que numerosos espectadores —incluyendo a críticos y periodistas que históricamente se habían mostrado reacios al cine patrio— descubran por primera vez joyas ocultas de nuestra filmografía y constaten la indudable calidad de las producciones que se realizaban en España décadas atrás. "Recibimos llamadas de gente que siempre había estado en contra del cine español sorprendida tras ver los títulos".

Uno de los anuncios más destacados de la conversación es la reciente adquisición de un importante volumen de cine clásico italiano. En concreto, la distribuidora acaba de comprar más de 2.000 nuevos títulos italianos para incorporar a sus fondos, entre los que destaca la producción completa de Carlo Ponti. Esto se traduce en la incorporación de largometrajes emblemáticos protagonizados por grandes mitos de la pantalla como Sophia Loren —incluyendo la célebre película Dos mujeres (La Ciociara), por la que la actriz obtuvo el premio Óscar— o producciones históricas de la talla de Arroz Amargo, que supuso el encumbramiento internacional de Vittorio Gassman y Silvana Mangano.

El proceso de localización y restauración de los negativos originales entraña una enorme dificultad técnica y de investigación. Cerezo relata las complejas gestiones realizadas en laboratorios de todo el mundo para intentar dar con copias de películas consideradas perdidas, citando el caso de La Fiel Infantería, un largometraje del que se sospecha que podría estar almacenado en algún archivo de Estados Unidos bajo un título comercial traducido al inglés.

Para paliar estas pérdidas y optimizar las copias existentes, los técnicos recurren ahora a modernas herramientas de inteligencia artificial, capaces de limpiar de forma asombrosa la imagen y el sonido de obras mudas o muy deterioradas.

Proceso de restauración.

La comedia costumbrista de los años sesenta y setenta sigue siendo uno de los géneros más reclamados y disfrutados por los usuarios de FlixOlé. El catálogo ha remozado títulos imprescindibles como Los que tocan el piano —obra coral que reunió a figuras de la talla de Tony Leblanc, Fernando Fernán Gómez, Manolo Gómez Bur o Juanjo Menéndez— y La dinamita está servida. Asimismo, el presidente de la entidad resalta la excelente acogida que tiene el género del western —en especial las producciones rodadas en Almería—, unas historias de estructura clásica y sencilla que continúan registrando picos de audiencia muy elevados durante las franjas vespertinas de la televisión en abierto.

Por último, en su faceta de productor en activo, Enrique Cerezo comparte los detalles del inminente lanzamiento de su nueva película titulada Jarabo. Este proyecto narra los crímenes reales perpetrados por el célebre asesino español en los años cincuenta y está dirigido por el cineasta Emilio Martínez-Lázaro.

Eduardo Noriega en el rodaje de 'Jarabo'.

Con un reparto encabezado por Eduardo Noriega en el papel del homicida, secundado por José Coronado como inspector de policía y Karra Elejalde, la producción está concebida como un homenaje a Pedro Costa, quien impulsó decisivamente la idea antes de fallecer. Se espera que este largometraje llegue a las pantallas durante el próximo año 2027.

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