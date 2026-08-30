Carlos Latre defiende el doblaje: "Está muy denostado, muy defenestrado y muy en peligro"

Después de 25 años acompañando al personaje, Enrique Gato reconoce en esCine que Tadeo Jones y la lámpara maravillosa supone el cierre de una etapa creativa y también personal. El director asegura que la cuarta película refleja inevitablemente su propia experiencia como padre, una realidad que hasta ahora no se había sentido preparado para trasladar al personaje.

"En esta película celebramos muchas cosas. No son solo esos 25 años, es la cuarta parte y es el final de ciclo, el final de la madurez del personaje", explica Gato, que admite que durante mucho tiempo rechazó convertir a Tadeo en padre. "Me he sentido cómodo, ya me he sentido con autoridad para hablar de paternidad y para contarlo en primera persona, muy desde las tripas y con total conocimiento de causa".

'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa'.

Ese cambio también transforma por completo al protagonista. "Tadeo es el más maduro de toda la película, el que está intentando calmar aguas", afirma el director. Lejos del aventurero impulsivo de anteriores entregas, ahora se convierte en "un padre sobreprotector", un rasgo que, reconoce, nace directamente de su propia experiencia.

Una aventura que habla de los celos... y de la IA

Aunque mantiene el espíritu aventurero de la saga, la película incorpora temas muy actuales. Uno de ellos son los celos, presentes en prácticamente todos los personajes. "Los celos impregnan toda la película", explica Gato. "Momia está celoso de Oli, Tadeo está celoso de Momia porque Oli le adora, todos los personajes de alguna forma están permeabilizados por todo esto".

Otro de los ejes de la historia es la irrupción de la inteligencia artificial a través de uno de los personajes. El director reconoce que inicialmente se resistía a introducir tecnología en una saga inspirada en el cine de aventuras de los años ochenta, pero terminó cambiando de opinión.

"Todo el mundo estaba muerto de miedo con que la IA nos mata, nos quita el trabajo", recuerda. Frente a ese temor, la película apuesta por otro mensaje: "Vamos a tener que aprender a convivir juntos. Nuestra responsabilidad ahora mismo es decidir qué queremos que sea la IA y cómo hacerla útil para nuestro día a día".

Carlos Latre: "Jeff ya forma parte de mi catálogo personal"

La gran novedad interpretativa llega de la mano de Carlos Latre, que pone voz a varios personajes, entre ellos Jeff y Belzoni, dos figuras muy queridas de la saga que hablan por primera vez.

Enrique Gato y Carlos Latre en esCine.

El humorista reconoce que asumir esas voces suponía un reto por el cariño que despiertan entre el público. Sin embargo, el resultado terminó conquistándole. "Jeff ya forma parte de mi catálogo personal. Quiero a Jeff en mi vida para siempre. Quiero que se haga un spin-off", afirma entre risas.

Latre también reivindica el trabajo de los actores de doblaje españoles, un sector que considera insuficientemente reconocido pese a su enorme calidad. "Creo que el doblaje está muy denostado, muy defenestrado y muy en peligro con el tema de las nuevas tecnologías, aunque yo no lo creo. Tendría que ser reconocido".

Una producción española que mira al mundo

Enrique Gato considera que el mayor reconocimiento de la saga no son los premios, sino la dimensión internacional que ha alcanzado el personaje desde su nacimiento. "Nos vamos directamente a diez países en la primera semana de estreno y en menos de dos meses estaremos en 46 países", explica.

Para el director, ese éxito demuestra que Tadeo Jones ha dejado de pertenecer únicamente a sus creadores. "El personaje ya no es tuyo, el personaje ya es de la gente", asegura, convencido de que ese es el verdadero premio tras un cuarto de siglo de aventuras.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.