Con casi 89 años y más de media docena de proyectos en el horno —el más cercano, una adaptación de La isla del tesoro que comenzará a rodar en pocos días— el británico Ridley Scott tiene que enfrentarse a la ira y desconfianza de público y crítica. Pues muy bien —dice él—, que en La constelación del perro presenta un film rodado en apenas 34 días que, en apariencia, vende un espectáculo similar a la serie The Last of Us o The Walking Dead... pero en el que no hay que rascar mucho para encontrar un film 100% Ridley Scott.

La constelación del perro, eso sí, pasa por ser uno de sus films más serenos en los últimos años, como lo fue La sombra de la sospecha para el thriller policial, o incluso la más reciente Marte sin la vis cómica de la novela de Andy Weir. Un western apacible que apuesta por la melancolía del cowboy, la noción de frontera y la pasión humana por conservar y descubrir, y que maquilla su independencia —regada, eso sí, de la mala leche habitual de Scott— tras un género de moda.

No es de extrañar, por tanto y hasta cierto punto, que el film se haya estrellado en su distribución estadounidense. La adaptación de la novela de Peter Heller camufla su comercialidad bajo capas de un sencillo existencialismo que probablemente resultará insoportable para los buscadores de emociones fuertes o joyas actuales.

Rodado con la habitual multicámara que Scott lleva utilizando desde primeros de los 2000, pero añadiendo aquí una vocación paisajística como rasgo fundamental, el film responde a la máxima de creación de ambientes y momentos, excusas para que Hig —Elordi— y Bangley —Brolin—, dos personajes inconformistas e independientes de distintas maneras, descubran sus puntos en común a través de una eterna discusión que Scott no se esfuerza en centrar. La película retrata ambos fuegos con paciencia, permitiéndose vagar por anécdotas y aventuras, sin prisa por llegar a algún objetivo, convirtiéndose probablemente en un show enervante para algunos.

Al final, lo hay, y ese equilibrio difícil —y optimista y cándido— que dos 'Mavericks' como Bangley e Hig mantienen es un poco como el pasado y el presente. Scott decora su bonhomía con un par de capas de la mala baba que se espera del director de Alien o Hannibal, un recado de lecturas muy actuales: cuándo el ser humano deja de pensar como individuo y empieza a convertirse exclusivamente en miembro de una masa, visible en la masa impersonal de bandidos —comparables a la masa enfurecida de Black Hawk Derribado— o la secta del aeropuerto —donde Scott se deja llevar por su gusto por lo grotesco—.

La constelación del perro es, probablemente, la ración de cine de puro espectáculo palomero más auténtico de lo que llevamos de año. Un ejercicio autoral de prodigiosa estética —Scott vuelve a recuperar retazos de la iluminación de sus primeros films— que desafía abiertamente al público llevándolo, sin nostalgia y con elegancia, a lugares que el cine comercial acostumbró a habitar. Para todo aquel que sepa o quiera apreciarlo al margen de evocar Blade Runner o Alien, claro.