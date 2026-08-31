Si piensan que han tenido un mal verano, esperen a escuchar el de los ejecutivos de Amazon. Sus dos grandes apuestas cinematográficas, Masters del Universo y El motín, se han estrellado en taquilla cada una por sus propias razones. La primera, por el desinterés del público ante el regreso de He-Man y los muñecos de Mattel a la gran pantalla. Y en el caso de la segunda, una nueva aventura violenta en alta mar de Jason Statham, por razones si cabe más desafortunadas.

Y es que El motín, una de las cintas de suspense y acción habituales de la estrella británica, se filtró en la propia plataforma Prime Video apenas unas horas antes de su estreno en cines. Lo hizo el tiempo suficiente para que un buen número de espectadores, todos aquellos que accedieron para ver el tráiler de la película, se encontraran con la aventura íntegra subida por error. Los piratas dieron buena cuenta de ello y El motín tardó apenas unos minutos en distribuirse por la red en una calidad perfecta.

Los responsables y compradores del film vieron cómo su furia despertaba de una manera análoga a la del personaje del film, un guardaespaldas que se infiltra en un barco para eliminar a quienes mataron a su amigo. Los inversores de la producción han exigido compensaciones a la plataforma tras la filtración de El motín, presupuestada en 50 millones de dólares.

El film no está resultando como se esperaba, con apenas 8 millones acumulados en la taquilla de EEUU y 500.000 en Reino Unido. Las cifras en otros mercados no son mucho mejores y la suma mundial apenas alcanza los 16, una cantidad muy inferior a la invertida. "Lo que hizo Amazon es totalmente inaceptable. Pero nadie está tomando la iniciativa a nivel internacional. Y estas cosas son muy difíciles de cuantificar", lamenta uno de los inversores, que apunta también al enfado del propio Jason Statham.

Evidentemente, la presencia de films como La odisea o Spider-Man: un nuevo día no ha ayudado al film de Statham, por otro lado uno de sus thrillers decentes y seguros, a ofrecer resultados solventes, pero El motín nunca aspiró a competir directamente con aquellas. Es la piratería tras el error fatal de la plataforma la que ha perjudicado sobremanera sus cifras.

El motín ha sido la película más pirateada en las semanas de agosto que precedieron y sucedieron a su estreno. Y aunque todos los films de estreno se enfrentan al mismo problema, pocos lo hacen compitiendo con su versión máxima calidad. Una vez "el genio ya ha salido de la botella", poco se puede hacer para regresarlo, aseguran a Deadline fuentes cercanas al film. "Es muy poco habitual encontrar en Internet una versión en 4K y con la mezcla de sonido completa. Lo normal es que aparezca una grabación de cámara realizada en una sala de cine. La taquilla es, desde luego, una mala sorpresa. Las previsiones eran variadas y la película tenía métricas similares a las de otras películas de Statham que funcionaron bien, pero está recaudando la mitad o incluso menos".

Tras el desastre solo queda el control de daños. "Está claro que la película se está viendo en streaming ilegalmente en todo el mundo. Lionsgate ha intentado retirar la película de numerosas páginas. La esperanza es que Amazon ofrezca algún tipo de compensación a los compradores para hacer más llevadera esta situación", aseguran las fuentes de la publicación, que advierte de que "ha habido muchos reproches cruzados".

Por el momento se descartan acciones legales, dado que se trata de un error involuntario entre profesionales y compañías que trabajan juntas con frecuencia. "Fue una cagada y es una mierda. Decir que no tuvo ningún impacto en la taquilla es vivir en una fantasía (...) Al final, solo esperamos que Amazon haga lo correcto con sus socios".