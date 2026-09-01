Hace años, la carrera de Mel Gibson se hundió por una serie de controversias relacionadas con el antisemitismo, el alcohol y su divorcio de la cantante rusa Oksana Grigorieva, que realizó acusaciones muy graves contra el actor y director australiano.

Ahora, la polémica vuelve a la vida de Mel Gibson, que ha tenido que disculparse por burlarse de una intérprete de lengua de signos en FanExpo Canada. El actor y director salió al escenario de la convención haciendo gestos que fueron percibidos como una burla a la intérprete de lengua de signos que estaba en el escenario, donde se iba a abordar una retrospectiva a su carrera.

Ante la polémica suscitada, Gibson ya ha pedido disculpas públicas y tratado de quitar toda actitud negativa al momento: "A veces, cuando te empujan a un escenario bajo los reflectores, tu mente está por todos lados, y a veces se muestra una idiotez espontánea e irreflexiva. No hubo ninguna malicia intencional detrás, y ciertamente me disculpo con cualquiera que se haya molestado por ello".

Mel Gibson is reportedly under fire for mocking an ASL interpreter at Fan Expo Canada: pic.twitter.com/hraMHz8og0 — TheBlaze (@theblaze) August 31, 2026

El director de Braveheart y La Pasión de Cristo, de cuya secuela acaba de finalizar el rodaje, ha tratado de zanjar toda polémica con las declaraciones publicadas inicialmente en The Hollywood Reporter. Gibson, de 70 años, también tiene un largo historial de bromista en la industria, pero los tiempos son otros y los usos y costumbres parecen haberle jugado una nueva mala pasada.

Los vídeos viralizados muestran a Gibson saliendo al escenario y saludando a la audiencia imitando de manera exagerada los movimientos de una intérprete de lengua de signos. Las imágenes no tardaron en sucederse por toda la red y con ellas nuevas críticas al actor de Arma Letal.

Mientras, el artista planifica el desembarco de sus dos películas sobre la resurrección de Cristo, ya rodadas en Italia, y anticipa una posible quinta y última parte de Arma Letal, que el australiano se comprometió a dirigir también en ausencia del fallecido Richard Donner, responsable de las anteriores.