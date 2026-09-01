El vídeo sorpresa por parte de Tom Cruise confirmando un largo rumor, una secuela de Días de trueno, acompañado de la actriz Anne Hathaway ha generado todo tipo de reacciones. La más mediática, la del habitualmente polémico actor Randy Quaid, que no por casualidad fue uno de los coprotagonistas de la cinta original estrenada en 1990.

Aunque Días de trueno no gozó del éxito inicial de su gran referente, Top Gun, con la que compartía equipo artístico y técnico, el paso de los años ha sentado bien al film ambientado en las carreras NASCAR del fallecido Tony Scott. En su momento, adquirió notoriedad no tanto por su taquilla sino por ser el rodaje en el que Tom Cruise y Nicole Kidman, que interpretaba a su interés amoroso, se conocieron.

Days of Thunder. Summer 2028. pic.twitter.com/rD3QLXfUyi — Tom Cruise (@TomCruise) August 29, 2026

Mucho tiempo ha pasado desde entonces, y no falta quien cuestiona la falta de ideas a la hora de traer de vuelta una franquicia muerta. Pero Cruise cosechó un éxito inesperadamente grande con la secuela de Top Gun, Maverick, igualmente tardía, por lo que no tardó en acariciar la idea de resucitar a otro de sus héroes, el ambicioso piloto Cole Trickle.

El sueño largamente acariciado de los fans de la NASCAR se confirmó esta semana, con Cruise anunciando en un vídeo el estreno de Días de trueno 2 en verano de 2028. Pero le acompañaba la actriz Anne Hathaway, en cartel gracias a La Odisea de Christopher Nolan, y evidentemente embarazada, como nueva compañera de reparto (y propietaria del equipo del film).

Ese es precisamente el papel que Randy Quaid, hermano de Dennis, ejercía en la película original de 1990. Y siendo fiel a su fama en redes sociales, el intérprete no ha tardado en reaccionar airadamente arremetiendo contra la actriz.

El actor, que ha tenido sus dimes y diretes con la justicia, escribió: "Necesitamos que vuelva Nicole (...) . No seas un marica, @TomCruise. Necesitas a la chica original. No es algo personal; es cine. Anne no es sexy porque, por si no te has dado cuenta, está embarazada".

We need Nicole back. Don't be a pussy, @TomCruise. You need the original girl. It's not personal; it's filmmaking. Anne isn't sexy, because and if you haven't noticed, she's pregnant. https://t.co/7qid5SDnkv — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

Tony Scott, whose style I loved — I also loved working with him — would never cast Anne in a million years. Tony was all about making well-made films with great actors who had sex appeal. A high-octane MAGA woman was Tony's thing. He could never get what he wanted for DAYS OF… — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 31, 2026

Quaid, cercano a los postulados de MAGA, asegura que "si yo estuviera al frente de la producción, una verdadera secuela de Días de trueno que mereciera la pena ver sería tener de nuevo a Tom y Nicole juntos en pantalla. No necesitamos una chica nueva; ¡necesitamos un coche de carreras nuevo!… Anne Hathaway es una izquierdista, woke y una elección horrible para el público de NASCAR de Días de trueno, que es MAGA. La chica sexy y mayor que acompañe a Tom en esta película tiene que ser Nicole. Ese sería el reparto que vendería la idea".

Ni Paramount ni Cruise han comentado la polémica que envuelve al film que dirigirá Jonathan Levine y vuelve a producir el magnate Jerry Bruckheimer. La secuela se rodará para IMAX y llegará a los cines el 2 de junio de 2028.