El guionista Victor Miller, creador de la legendaria franquicia Viernes 13 y, por tanto, del asesino Jason Voorhees, ha fallecido a los 86 años en Alameda, California. No se han reportado las causas del fallecimiento pero su familia, que ha confirmado la noticia, ha anunciado una ceremonia en su memoria en noviembre, que por supuesto cae en viernes 13.

"Casi siempre era la persona más inteligente y divertida de cualquier lugar en el que se encontrara. Me inspiró a mí, y a muchos otros, el amor por la fotografía, la música y contar historias. Le sobreviven su esposa, sus dos hijos y su nieto. Ha tenido una vida increíble y le echaremos mucho de menos", expresó su hijo en Instagram.

El deceso de Victor Miller encierra una historia tan interesante como la del violento, y en última instancia tremendamente lucrativo, Jason Voorhees. Miller se va sin ver los resultados de la primera creación en muchos años relacionada con la franquicia, paralizada por una larguísima batalla judicial que ha impedido durante más de dos décadas estrenar ninguna nueva película.

La serie Crystal Lake, ambientada en el conocido campamento y centrada en la madre de Jason, se estrenará en el mes de octubre de este año, pero el proceso para llegar a esta nueva versión del mito popular ha sido largo y tedioso.

Y es que Miller fue el autor del guion original de la película de 1980 Viernes 13, dirigida y producida por Sean S. Cunningham. Y aunque no estuvo involucrado en las numerosas cintas posteriores de la saga de terror, se le atribuye la creación de sus icónicos villanos, Jason y Pamela Voorhees. El film fue un enorme éxito, el paradigma de todo un género, pero fueron sus numerosas secuelas las que apuntalaron su fama y la taquilla. En ellas Miller, que prefirió guionizar shows televisivos, no estuvo implicado.

Pero la legislación estadounidense permite que un autor pueda recuperar determinados derechos de copyright que cedió originalmente, mediante un procedimiento conocido como termination of transfer. En 2016, Miller notificó que quería recuperar los derechos sobre su guion de Viernes 13. Cunningham y su compañía Horror Inc., heredera de los derechos de la franquicia cuya última entrega se estrenó en 2009, se opusieron. Alegaban que Miller había escrito el guion como empleado de la productora, por lo que era un encargo, y nunca había sido realmente propietario del copyright.

El Jason creado por Miller

En 2018 los tribunales dieron la razón a Miller, a quien atribuyeron la autoría del guion, y aunque Cunningham apeló, volvió a perder en 2021, fecha de confirmación de la sentencia. Fueron largos años en los que la saga permaneció en el limbo por la batalla judicial.

No obstante, en el primer film de la saga escrito por Miller el asesino Jason no está presente. El responsable de las sangrientas muertes de adolescentes es (cuidado, spoiler tardío) su madre Pamela, mientras que el Jason posteriormente conocido (máscara de hockey, machete, aspecto degradado) se fue construyendo en las entregas posteriores.

Con dos creadores distintos controlando partes distintas pero esenciales de la marca, Viernes 13 cayó en un largo hiato que hizo imposible sacar adelante cualquier producto de la saga, ya fueran videojuegos, series, películas… La ironía es que Miller, que creó y escribió al niño Jason en 1979, consiguió los derechos de la creación, pero el famoso es el Jason adulto cuyos derechos es difícil atribuirle.

El Jason "adulto" no atribuible a Miller

La sentencia sumió a la franquicia en una guerra de copyright por sus distintas partes integrantes, ideas y elementos, que convirtió en una misión imposible el fabricar nuevas entregas. Este mismo año, no obstante, la batalla llegó a su fin, con Cunningham anunciando el fin de la batalla, el acuerdo entre ambos y la disposición de todos a revivir la saga con nuevas entregas.

El film, que nació como explotación del éxito anterior La noche de Halloween, de John Carpenter, creó un escenario rural y personajes míticos que definieron el género del slasher. La saga enriqueció a Paramount durante años, llegando a estrenar una película anual durante los 80. Hasta el punto que, tras matar definitivamente a Jason en una entrega final, lo recuperaron posteriormente como muerto viviente para asegurarse nuevas entregas de índole sobrenatural.

Más allá de Viernes 13, Miller trabajó en series como Solo se vive una vez, Otro mundo, Guiding Light, Hospital General o Todos mis hijos, además de en la película de 2017 Rock, Paper, Dead. Su labor en estas dos series, en las que colaboró durante décadas, le valió tres premios Daytime Emmy. También escribió nueve novelas protagonizadas por el detective Kojak, interpretado en televisión por Telly Savalas.