Bardem se salta el guion con una tímida crítica a Sánchez por "arrodillarnos frente a Marruecos"

La presentación de la película El ser querido, una de las principales apuestas del cine español, ha coincidido con la invasión de Ceuta y los sucesivos escándalos del Gobierno. Y su estrella, Javier Bardem, no ha dudado en manifestarse al respecto en la cadena SER.

Pero el actor esta vez se ha reservado algo de crítica a los eventos del último mes, asegurando que "lo que ha sucedido es una forma de manipulación de Marruecos frente al Gobierno. Arrodillarnos frente a Marruecos es saber que pueden hacer lo que quieran con el grifo de la inmigración".

Puede parecer que Bardem entona en El Cine en la SER una tibia crítica hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que insiste en exculpar al Reino de Marruecos de una operación que ahora confirman informes policiales. Pero, a la vez, lo exculpa del elemento conspirador, aunque se atisbe un elemento discordante en una de las estrellas españolas más rabiosamente izquierdistas.

Javier Bardem se pronuncia sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Creo que es también una forma de manipulación de Marruecos frente al Gobierno" 🎙 La entrevista completa YA en la app de la SER, plataformas de pódcast y Youtube https://t.co/obP9tnCm1v pic.twitter.com/jXmapYAeaF — El cine en la SER (@ElCineEnLaSER) September 1, 2026

Una opinión "personal" que tiene que ver con el abandono del Sáhara, precisamente uno de los temas que aborda la película El ser querido. "En vez de balas mandan gente desesperada que muere y pone en tela de juicio un sistema democrático imperfecto pero de los pocos que quedan en una Europa cada vez más extrema, y que mucha gente quiere derrocar con situaciones como esta", asegura, coordinando con su discurso habitual.

Pide, eso sí, medidas para que los ceutíes vivan con "tranquilidad" y sin "desasosiego" en unas declaraciones más contundentes de lo previsto durante los peores días del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Con la película de Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem podría hacer carrera no solo para los premios del cine español sino, también, para el Óscar, después de que el filme haya cerrado su distribución en Estados Unidos y Canadá. Está prevista una amplia gira de invierno por festivales de Norteamérica dentro del circuito de la temporada de premios que podrían posicionar muy bien al actor para su segundo Óscar.