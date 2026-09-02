El Festival de Sitges reconoce a Bárbara Rey con el Premio Nosferatu en su 59.ª edición

El Festival de Sitges reconocerá a Bárbara Rey con el Premio Nosferatu de su 59.ª edición, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica vinculada al género fantástico español. El galardón será concedido por la sección Brigadoon, que este año celebra su 40 aniversario.

El festival ha informado de que la actriz recibirá el reconocimiento por su participación en distintas películas vinculadas al cine fantástico español. Entre ellas figuran varios títulos dirigidos por autores destacados del género.

Bárbara Rey trabajó con Amando de Ossorio en El buque maldito y posteriormente volvió a ponerse bajo sus órdenes en La noche de los brujos. También participó en La muerte ronda a Mónica, de Ramón Fernández; Carne apaleada, de Javier Aguirre, y Rostros, de Juan Ignacio Galván.

El Premio Nosferatu es una distinción vinculada a la sección Brigadoon, que cumple cuatro décadas dedicada a reivindicar a autores y obras fundamentales del cine fantástico.

Robert Eggers, Premio Máquina del Tiempo

El reconocimiento a Bárbara Rey se suma a uno de los premios ya anunciados para esta edición del festival. El director estadounidense Robert Eggers recibirá uno de los Premios Máquina del Tiempo por su trayectoria y su vinculación con el Festival de Sitges.

Eggers es responsable de películas como La bruja y El faro, además de la nueva versión de Nosferatu. Su presencia forma parte de los reconocimientos que el festival ha previsto para esta edición. La 59.ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña se celebrará del 8 al 18 de octubre en Sitges.

Nuevas películas en Panorama

El certamen también ha anunciado nuevos títulos que formarán parte de varias de sus secciones. En Panorama se han incorporado películas como Posthumous, de Josh Tanner; Rock Springs, de Vera Miao; La mala madre, de Alicia Albares, y Ferine, de Andrea Corsini.

La sección reúne propuestas vinculadas a las distintas vertientes del cine fantástico contemporáneo y amplía así la programación anunciada para esta edición.

Midnight X-treme y Brigadoon

Midnight X-treme contará, entre otros títulos, con Higuma! The Killer Bear, de Eisuke Naito; Gator Face, de Padraig Reynolds; Hotspring Shark Attack, de Morito Inoue, y Frogman returns, de Anthony Cousins.

Por su parte, Brigadoon incorporará películas y documentales relacionados con figuras y episodios del cine fantástico. Entre las novedades anunciadas se encuentran Francesco Barilli-Il cinema e la follia, de Luca Magri; Gli anni d'oro di Dario Argento, de Luigi Cozzi, y The Rider: Burning Chrome, de Justin Stillmaker.

El festival continuará anunciando nuevos contenidos de su programación de cara a una edición que tendrá entre sus reconocimientos a Bárbara Rey y Robert Eggers.