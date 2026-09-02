Pocas películas han generado tantas teorías conspirativas como Eyes Wide Shut. La última película de Stanley Kubrick, estrenada en 1999, sigue alimentando décadas después todo tipo de especulaciones sobre lo que realmente pretendía contar su director y, sobre todo, sobre si existe una versión de la película que jamás llegó a ver la luz.

Una de las teorías más persistentes asegura que Kubrick había preparado un montaje mucho más largo y oscuro de la película, con aproximadamente 20 minutos adicionales de metraje, y que ese material habría desaparecido después de su muerte. Un material que resuena con especial fuerza tras la publicación de los escándalos de Jeffrey Epstein, de los cuales Kubrick tendría algún conocimiento y procedió a denunciar en su película.

La teoría existía previamente pero, de nuevo, cobró fuerza en 2024, cuando el guionista Roger Avary, habitual en los primeros tiempos de Tarantino, aseguró en el podcast de Joe Rogan que había escuchado informaciones sobre ese material desaparecido.

No era, al fin y al cabo, la única teoría de la conspiración que afectaba al legendario y visionario cineasta británico, siendo la más conocida la de falsificación detallada del alunizaje del Apolo 11.

En cuanto a Eyes Wide Shut, o el thriller erótico que sumió al matrimonio Tom Cruise-Nicole Kidman en una crisis que acabaría en divorcio, el material extendía la duración del filme a alrededor de 179 minutos, frente a los 159 minutos de la versión estrenada. Y el contenido eliminado y destruido por Warner Bros. tras la súbita e inesperada muerte de Kubrick —otro factor que alimenta la teoría conspirativa— haría referencia a los oscuros sucesos en los que supuestamente se han visto implicadas élites del momento.

Esos minutos borrados de Eyes Wide Shut explicarían la existencia de una misteriosa organización sexual en la que se introduce el personaje interpretado por Tom Cruise. Esta organización no solo se entrega a orgías con máscaras como la de la secuencia más famosa de la película, sino que se trataría de una red dedicada a la explotación sexual infantil. La teoría llega todavía más lejos: Cruise y el personaje de Nicole Kidman habrían terminado sacrificando a su propia hija ante esta organización.

Todo ello era reflejo de una realidad tangible: Kubrick conocía la existencia de una red semejante a la que posteriormente quedaría asociada al financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Ahora, Vivian Kubrick, hija del director y colaboradora de su padre en varias de sus películas, ha decidido responder directamente a uno de los grandes rumores que rodean a Eyes Wide Shut. Lo ha hecho en redes sociales y mediante una larga publicación en la que se implica personalmente con la realización y conservación del filme.

Pero Vivian Kubrick niega que exista ninguna base sólida para semejante afirmación. "Nunca escuché hablar de 20 minutos desaparecidos en aquel momento", explica. Y añade que tampoco ha visto posteriormente ninguna prueba que permita confirmar que ese material existiera.

Cont.

University of the Arts London. They hold the official archive of my father's surviving papers, production materials and other records, spanning his entire career, including Eyes Wide Shut. But to my knowledge, there is no surviving cache of Avid rushes from the film. So… pic.twitter.com/5Zr3hzSWkI — Vivian Kubrick (@ViKu1111) September 1, 2026

Lo que sí hizo el estudio Warner Bros. —explica— fue recurrir a imágenes generadas por ordenador para ocultar parte de la desnudez de la célebre escena de la orgía, con el objetivo de conseguir una clasificación R en Estados Unidos. No tiene constancia de la eliminación de escenas completas.

Un pequeño flashback: cuando murió Kubrick en 1999, Eyes Wide Shut se encontraba prácticamente terminada. El montaje de imagen estaba bloqueado y quedaban pendientes algunos trabajos de sonido y música. El negativo original de cámara debía ser entonces cortado físicamente para ajustarlo al montaje definitivo realizado en Avid.

Una vez cortado físicamente el negativo, no era posible simplemente recuperar los planos eliminados y reconstruir una versión alternativa. Los descartes, por tanto, no formaban parte del negativo definitivo. Además, afirma desconocer la existencia de un archivo conservado de los materiales de Avid que pudiera contener esos supuestos 20 minutos.

La posición de Vivian coincide en buena medida con lo que ya había explicado Nigel Galt, montador de la película, quien aseguró anteriormente que el montaje final de Kubrick era esencialmente la misma película que terminó llegando a los cines.

Vivian, eso sí, introduce una pequeña puerta abierta a la incertidumbre. Reconoce que no estuvo presente durante las aproximadamente 30 horas posteriores a la muerte de su padre y que, por tanto, no puede afirmar qué ocurrió exactamente durante ese periodo. Pero considera que las historias contadas años después por personas que aseguran conocer la existencia del material no pueden sustituir a las pruebas.

Y hay algo más. Vivian asegura que, después de superar el impacto inicial provocado por la muerte de su padre, se implicó personalmente en la protección de su legado cinematográfico. Por eso considera prácticamente imposible que una alteración de semejante magnitud hubiera permanecido oculta para ella durante todos estos años.

El misterio, sin embargo, probablemente no desaparecerá. Su conclusión es tajante: hasta que aparezca evidencia sustancial, los supuestos 20 minutos desaparecidos de Eyes Wide Shut deben considerarse una teoría de la conspiración, no un hecho histórico.