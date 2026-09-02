Tim Curry, el monstruo que hizo siempre lo que quiso: de icono gay a líder comunista trasnochado

Hay actores que interpretan personajes y actores que directamente secuestran las películas. Tim Curry pertenecía a la segunda categoría. Prohibido Contar Ovejas, el programa de esRadio presentado por Felipe Couselo, dedica su regreso a uno de esos actores que explican por qué el cine popular fue mucho más divertido cuando todavía no estaba obsesionado con explicarse a sí mismo. Juanma González acompaña el repaso a una carrera que empieza en el teatro británico, pasa por el rock, los musicales y Hollywood y termina conquistando la televisión, la animación y los videojuegos.

Y quizá lo primero que conviene recordar es que Tim Curry sabía actuar antes de que Hollywood descubriera una cara perfecta para hacer de monstruo. Su formación teatral, profundamente británica y marcada por Shakespeare, explica buena parte de lo que posteriormente hizo en el cine. Curry tenía una dicción extraordinaria, una voz capaz de pasar de la amenaza a la carcajada en una sola frase. Puede que en alguna ocasión hiciera de mayordomo inglés, pero todo Tim Curry estaba en las antípodas de la discreción. Y sí, sabía cantar.

Su entrada en el cine no pudo ser más significativa. En 1975 protagonizó The Rocky Horror Picture Show, recuperando el papel de Frank-N-Furter que ya había interpretado sobre los escenarios. Aunque la película fue un fracaso denostado en su estreno, cobró fuerza de una manera inesperada en sesiones de medianoche, convirtiéndose poco a poco en un hito cultural, un acontecimiento secreto y prohibido que lanzó a Curry al más extraño estrellato en Hollywood. Frank-N-Furter era un doctor sexual, grotesco, terrorífico y sí, icono LGBT. La película es una criatura extraña, irregular y pasada de vueltas, como un espectáculo clandestino en un teatro de mala muerte a las tres de la madrugada. Y en esos horarios de madrugada fue donde precisamente triunfó, y lo sigue haciendo.

Después vino una película de John Huston, Annie, y más tarde —y ya sin música de por medio— hizo de Wadsworth, aquel mayordomo incapaz de permanecer tranquilo mientras alrededor de él todo el mundo se mata. Era Cluedo, la adaptación al cine del célebre juego de mesa que en España se tituló El Juego de la Sospecha. En Legend, Ridley Scott directamente decidió convertirlo en un demonio, dando pie a otra de las grandes líneas de acción de Curry: era genial interpretando monstruos. El actor estaba ya plenamente introducido en la industria.

Pero tendría que llegar de otra dimensión a la nuestra una fuerza incontestable, uno de los monstruos míticos de los ochenta que pervive todavía hoy: el payaso Pennywise. La adaptación televisiva de It en 1990, la larga novela de Stephen King, puede que tuviera efectos especiales modestos más propios de la televisión (era, en efecto, un telefilm), pero tenía también a Tim Curry, un "algo" devorador de niños que invade la realidad y convierte Derry en un pueblo encantado. La escena de Georgie en la alcantarilla se convirtió en una pesadilla generacional, y otras muchas están marcadas en el imaginario colectivo de la época. Las nuevas adaptaciones con Bill Skarsgard han logrado calar, pero siempre teniendo en cuenta la creación de Curry.

Y luego está la faceta que suele quedar escondida detrás de Pennywise y Frank-N-Furter: el cantante. Curry publicó tres discos entre finales de los setenta y principios de los ochenta y llegó a trabajar con músicos y productores de primer nivel. No era una extravagancia pasajera. Había una carrera musical real detrás de aquella voz y en Prohibido contar ovejas la escuchamos.

Después del ictus que sufrió en 2012 durante una sesión de masaje, su vida profesional cambió radicalmente. La movilidad quedó seriamente afectada y Curry tuvo que abandonar buena parte de los trabajos físicos que habían caracterizado su carrera. Pero siguió trabajando gracias a su formidable voz. La utilizó como actor de doblaje en Phineas y Ferb, Star Wars: The Clone Wars, videojuegos y numerosas producciones de animación. En Command & Conquer: Red Alert 3 pudo volver a entregarse al exceso interpretando a un líder soviético delirante. En Brütal Legend volvió a demostrar que un buen actor puede llenar un personaje incluso cuando sólo dispone de su voz.

Curry, tan discreto con su vida privada como exuberante en la profesional, entendía algo que el cine actual parece haber olvidado: que una película también puede ser un lugar para hacer el ridículo… y que cualquier película donde apareciera Tim Curry se convirtiera automáticamente en "una película de Tim Curry".