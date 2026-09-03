Así es 'Cronos': la película española sobre el atentado islamista de Las Ramblas

Inauguramos el mes de septiembre y la nueva temporada con el análisis de Cronos, una producción que relata los trágicos acontecimientos del atentado de las Ramblas de Barcelona en agosto de 2017, un suceso que conmocionó a toda España y al mundo entero.

La película narra los cuatro días de la operación Cronos tras el atentado en las Ramblas, cuatro días de intensa actividad policial para detener a los terroristas islamistas y descubrir los detalles del atentado. La cinta expone tanto la labor de investigación como las rivalidades políticas y policiales entre los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil por colgarse las medallas tras la gestión de la crisis terrorista, queriendo los Mossos en todo momento llevar el control.

Por otro lado, se examina el perfil de los terroristas, unos jóvenes aparentemente integrados y educados en una localidad catalana que terminaron convertidos en asesinos.

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