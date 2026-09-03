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Estreno en cines

Así es 'Cronos': la película española sobre el atentado islamista de Las Ramblas

La película dirigida por Fernando González Molina reconstruye cómo fue la operación Cronos para dar captura a los terroristas islamistas.

Inauguramos el mes de septiembre y la nueva temporada con el análisis de Cronos, una producción que relata los trágicos acontecimientos del atentado de las Ramblas de Barcelona en agosto de 2017, un suceso que conmocionó a toda España y al mundo entero.

La película narra los cuatro días de la operación Cronos tras el atentado en las Ramblas, cuatro días de intensa actividad policial para detener a los terroristas islamistas y descubrir los detalles del atentado. La cinta expone tanto la labor de investigación como las rivalidades políticas y policiales entre los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil por colgarse las medallas tras la gestión de la crisis terrorista, queriendo los Mossos en todo momento llevar el control.

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Cronos.

Por otro lado, se examina el perfil de los terroristas, unos jóvenes aparentemente integrados y educados en una localidad catalana que terminaron convertidos en asesinos.

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