Carla Jeffery, actriz que dio vida a Bree en la película de Disney Channel Zombies y sus secuelas y que apareció en series como Larry David (Curb Your Enthusiasm), ha fallecido. Según ha confirmado la agencia que la representó a lo largo de su carrera, la intérprete murió el pasado 1 de septiembre, a los 33 años.

"Tenemos el corazón destrozado al llorar la pérdida de nuestra querida Carla Jeffery", escribió la agencia en su cuenta de Instagram, dando a conocer la noticia.

"Durante más de 20 años, Carla formó parte de la familia de Alexanders Talent Management, y fue un privilegio increíble verla crecer desde que era una joven con talento hasta convertirse en la mujer y actriz hermosa y llena de vida en la que se transformó", prosigue el texto, prometiendo recordar "su sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que irradiaba allá donde iba".

"Nuestro más sincero cariño y nuestras más sinceras condolencias están con la familia y los seres queridos de Carla. Pedimos que se respete su privacidad durante este momento tan increíblemente difícil", agregó la agencia de la intérprete.

Más allá de Disney Channel

Jeffery apareció en numerosas series adolescentes como iCarly, ¡Buena suerte, Charlie!, Shake It Up o Amigas a destiempo antes de encarnar a Bree en la película de Disney Channel de 2018 Zombies. La intérprete retomó su papel en las secuelas y formó parte del reparto de voces de la serie de animación basada en la saga.

La actriz también apareció en 10 episodios de Larry David (Curb Your Enthusiasm) y en títulos como Southland, la película Girl on the Edge o la miniserie de Netflix Gamberro de instituto, además de prestar su voz a la simbionte Mania en la serie de animación de Spider-Man.