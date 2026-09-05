En esta nueva entrega de la temporada del espacio Prohibido contar ovejas de esRadio, Juanma González y Felipe Couselo inauguran una sección muy especial dentro de El Resplandor. En lugar de centrarse en las películas preferidas de los colaboradores, el espacio se estrena bajo la premisa de analizar de forma detallada aquellas obras y directores que despiertan el más absoluto rechazo en Felipe Couselo, un contrarretrato que promete convertirse en un clásico de la audiencia de la emisora.

El primer gran foco de las críticas de Couselo es el director estadounidense Zack Snyder y su controvertido universo de superhéroes de DC. Felipe confiesa que ver películas como Batman v Superman: El amanecer de la justicia o la versión de cuatro horas de La Liga de la Justicia le resulta una tortura inaguantable. Relata, entre risas, cómo durante el visionado doméstico de la primera, tanto él como su pareja se quedaron dormidos en intervalos diferentes de veinte minutos sin que eso afectara en lo más mínimo a la comprensión de una trama que califica de absurda, destacando el irrisorio y ya célebre momento en el que los protagonistas se reconcilian al descubrir que sus madres comparten el nombre de Martha.

La conversación se traslada de inmediato al cine nacional e internacional de la mano de Alejandro Amenábar y su película Regresión, protagonizada por Ethan Hawke y Emma Watson. Para Couselo, este largometraje representa una enorme decepción, definiéndolo como un corta y pega sin alma de otras películas de intriga y terror psicológico. El colaborador critica con dureza la ausencia de un final real, un vacío que el director gallego parece justificar de manera pretenciosa, dejando al espectador con la amarga sensación de haber desperdiciado hora y media de su vida en un simulacro de thriller.

El tercer realizador maldito en la lista de Couselo es Brett Ratner, un director muy popular por la saga de acción y comedia Hora Punta, pero cuya carrera se vio truncada tras las graves acusaciones en el marco del movimiento MeToo. Felipe recuerda el nefasto trabajo de Ratner en X-Men: La decisión final, un proyecto al que llegó como sustituto de emergencia tras la marcha de Bryan Singer. A pesar de contar con una gran producción, Couselo opina que Ratner carece por completo de un sello autoral propio y que sus películas son blockbusters prefabricados, vacíos de cualquier valor artístico duradero.

El análisis no deja títere con cabeza y el cineasta alemán Roland Emmerich también recibe su dosis de crítica a través de su mítica cinta de invasión extraterrestre Independence Day. Aunque Juan González intenta defender la espectacularidad y el encanto de serie B de la película, Couselo no puede ocultar su antipatía por el patriotismo exacerbado y el chovinismo norteamericano que impregna cada escena, personificado en el famoso discurso radiofónico del presidente interpretado por Bill Pullman. Para Felipe, la obra de Emmerich, incluyendo su posterior y fallida versión de Godzilla, representa lo peor del cine de catástrofes de los años noventa.

Finalmente, los críticos de la emisora debaten sobre la figura de Renny Harlin y, en concreto, sobre su película Cazadores de mentes. Couselo despedaza la trama de este thriller de asesinos en serie por sus giros de guion completamente desproporcionados e ilógicos, especialmente la absurda revelación de la identidad del asesino conocido como el titiritero. No obstante, el programa concluye comentando el inminente estreno de The Beast, la nueva producción de acción de Harlin grabada en España con Samuel L. Jackson, un proyecto que promete mantener viva la trayectoria de un director especialista en blockbusters de presupuesto medio y entretenimiento palomitero.