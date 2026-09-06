La conversación de los colaboradores de Prohibido contar ovejas se centra en un análisis divertido sobre el uso de las gorras como accesorio de moda y su gran relevancia en la cultura popular. Los presentadores comparten sus propias experiencias veraniegas, admitiendo haber recurrido a este complemento con más frecuencia de lo habitual. Uno de los tertulianos incluso revela haber adquirido un colgador especial para mantener organizada su creciente colección. A partir de esta premisa, el programa de esRadio inicia un recorrido por las gorras más icónicas de la televisión, comenzando por el fenómeno de Stranger Things.

En la famosa serie de misterio, el personaje de Dustin es inseparable de su gorra, conocida popularmente como la Thinking Cap. Se trata de un modelo de estilo camionero, reconocible por su visera y frontal sólidos combinados con una rejilla trasera, que luce los colores azul y blanco con una marcada estética de los años ochenta. El impacto de este accesorio ha sido tal que la propia plataforma de entretenimiento comercializa la réplica oficial por un precio de 39 euros, lo que abre un debate sobre la exclusividad y el coleccionismo de estas prendas.

El repaso continúa con Euphoria, la aclamada producción dramática donde el personaje interpretado por Zendaya destaca por un estilo urbano muy personal. En su vestuario, de corte masculino y sobredimensionado, las gorras de béisbol juegan un papel fundamental para reforzar su actitud. Aunque no existe un único diseño que defina al personaje, la incorporación constante de estas viseras más blandas y desgastadas aporta una gran personalidad y estilo a la protagonista, diferenciándose de los modelos más rígidos estructurados.

No se puede hablar de la historia de la televisión y las gorras sin mencionar a la estrella de El Príncipe de Bel-Air. El personaje de Will Smith marcó tendencia en la década de los noventa gracias a su estética vinculada al movimiento de música urbana, donde la visera se llevaba de manera informal, ya fuera completamente hacia atrás o ligeramente ladeada. Este detalle sirve para que en esRadio se debata sobre los códigos sociales de llevar la gorra del revés, una costumbre aceptable en jóvenes pero considerada una llamada de atención en hombres adultos.

Los locutores recuerdan que en el cine de acción existen excepciones célebres, como el papel de Sylvester Stallone en la película de culto Yo, el Halcón, donde el protagonista giraba su visera antes de cada combate de pulso como un ritual de concentración. En el aspecto comercial, se destacan marcas históricas como New Era, Starter o Mitchell & Ness, firmas que han construido imperios gracias a las licencias de las ligas profesionales estadounidenses y que han consolidado la presencia de las gorras deportivas en el mercado global.

El mundo de los dibujos animados también tiene su espacio con Ash Ketchum, el eterno protagonista de la saga de animación Pokémon. Su gorra de color rojo y blanco, con un símbolo verde en el frente, es un icono para millones de espectadores que crecieron con la franquicia. Los presentadores rememoran con humor la fiebre desatada por el videojuego para dispositivos móviles Pokémon Go, una tecnología que logró movilizar a multitudes en espacios públicos y que contrastaba con el carácter tradicionalmente sedentario de las consolas de mesa.

Para concluir, el espacio radiofónico analiza la figura de Thomas Magnum en la mítica serie de detectives de los ochenta. Tom Selleck popularizó la célebre gorra de los Detroit Tigers, un diseño clásico de color azul marino con la letra de inicial en blanco. Este objeto de culto, cuyo original se conserva en un museo nacional, ejemplifica cómo el deporte y la ficción se retroalimentan. Finalmente, los colaboradores de esRadio recuerdan que la etiqueta exige quitarse la gorra al acceder a espacios cerrados, iglesias o restaurantes, respetando siempre las normas de cortesía.