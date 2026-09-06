Enric Auquer pide 'autocrítica' por los atentados de Barcelona y apunta al racismo sufrido por los terroristas

El estreno de Cronos, la película sobre los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, ha venido acompañado de una polémica que trasciende lo cinematográfico. Su protagonista, Enric Auquer, ha pedido a los espectadores hacer un ejercicio de "autocrítica" y preguntarse qué responsabilidad pueden tener en la radicalización de los terroristas por el racismo que estos pudieron sufrir.

Un planteamiento que ha provocado numerosas críticas en las redes sociales por trasladar parte de la mirada desde quienes cometieron la matanza hacia la sociedad en la que vivían. Es decir, por introducir en el análisis de una salvajada que dejó 16 muertos y más de un centenar de heridos la posible responsabilidad de quienes pudieron discriminar a los futuros terroristas.

Auquer desarrolla esta reflexión durante una entrevista promocional de Cronos, donde comienza refiriéndose a los integrantes de la célula yihadista como "unos chicos catalanes".

"Y eso es peliagudo, pero sentir que, de alguna manera, si unos chicos catalanes acaban radicalizándose por un hijo de puta imán que los radicaliza y que estos chavales tienen toda la responsabilidad de sus actos...", explica.

El actor deja claro, por tanto, que los terroristas son responsables de sus crímenes. Pero inmediatamente después introduce una segunda responsabilidad sobre la que considera que debería reflexionar el espectador.

"Pero, si terminan radicalizándose, pues también tenemos que pensar —quizás yo hago este ejercicio de autocrítica—: '¿Qué responsabilidad tengo yo dentro de que estos chicos hayan podido sentir racismo alguna vez en su vida y que eso haya sido una chispa que este tío pudo aprovechar?'", añade.

El wokismo es precisamente esto. Ante una salvajada que causa 15 muertos y 130 heridos, se buscan responsabilidades en "el occidente blanco" que "oprime y discrimina" al inmigrante musulmán.

Con una exhibición adicional de superioridad al hacerlo en primera persona.… — Jon Méndez (@JonMendezIz) September 6, 2026

Es precisamente este salto el que ha encendido la polémica: después de reconocer la responsabilidad individual de quienes decidieron integrarse en una célula yihadista y asesinar indiscriminadamente, Auquer invita a quienes contemplan su historia a preguntarse por su propia responsabilidad.

"En Cataluña siempre ha habido racismo"

No se trata de una reflexión aislada. Durante la promoción de Cronos, Auquer ha desarrollado en diferentes entrevistas una interpretación de los atentados en la que concede importancia al racismo y a los problemas de integración.

"En Cataluña siempre ha habido racismo", ha asegurado el intérprete, que ha llegado a incluirse a sí mismo en esa responsabilidad. "En los años 90, mi pueblo era racista y en la escuela pública había racismo y yo mismo lo ejercí", ha explicado.

Auquer reclama por ello "un poco de autocrítica" y habla de una "corresponsabilidad social" y de un "fracaso colectivo de integración". Un discurso que encaja en uno de los planteamientos recurrentes del wokismo: interpretar la violencia ejercida por integrantes de una minoría también a través de las estructuras de discriminación de la sociedad occidental que los acoge.

En este caso, el razonamiento lleva al actor a situarse a sí mismo entre quienes deben examinar su comportamiento después de que una célula islamista asesinara a personas que paseaban por el centro de Barcelona y posteriormente atacara Cambrils.

Auquer también ha asegurado que España se ha "radicalizado muchísimo" y ha señalado a Vox y a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, como ejemplos de discursos que, según su interpretación, responsabilizan al otro sin revisar los privilegios propios.

"Todo lo que se genera son discursos de odio y culpar al otro de no hacer una revisión de tu propio privilegio, de cómo tú gestionas. Eso acabará generando más odio, más violencia, más dolor, incluso más muerte", ha afirmado.