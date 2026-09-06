En este episodio, Juanma González y Dani Palacios reciben al director Enrique Gato, conocido por ser el creador de la saga de Tadeo Jones. Durante la conversación, Gato habla de una película que fue muy importante para él y que despertó su interés por dedicarse al cine de animación: La Bella y la Bestia, estrenada por Disney en 1991.

El director considera que esta película es uno de los grandes ejemplos de la época dorada de Disney. Destaca especialmente el trabajo de animación tradicional, ya que en aquella época conseguir determinados movimientos de cámara o efectos de iluminación suponía un proceso muy complicado. Uno de los mejores ejemplos es la famosa escena del baile, en la que se mezclaron los personajes dibujados a mano con un escenario realizado por ordenador. Para la tecnología de aquel momento, fue todo un avance.

A partir de ahí, los participantes hablan sobre cómo ha cambiado la animación con la llegada de las nuevas tecnologías. Gato explica que en su estudio intentan que las herramientas digitales no hagan que el trabajo pierda su parte más artística y artesanal. También comentan que algunas producciones actuales están recuperando características de la animación tradicional, como las texturas hechas a mano o la técnica de animar a doses, que da una sensación más parecida al dibujo clásico.

Otro tema importante es la diferencia entre rodar una película de imagen real y hacer una película de animación. Según Gato, en la animación hay muy poco margen para improvisar, porque cada plano requiere muchísimo trabajo y dinero. Por eso, todo tiene que estar muy bien pensado desde el principio, especialmente en el storyboard. Como ejemplo, cuenta el largo proceso de creación de Tadeo Jones 4, en el que lleva varios años trabajando y donde algunas escenas de acción pueden necesitar muchos meses para completarse.

También recuerdan el doblaje español de La Bella y la Bestia, especialmente la forma de trabajar que existía en aquella época. Los actores solían grabar juntos en la misma sala, algo que, según comentan, ayudaba a conseguir interpretaciones más naturales y con mayor complicidad. Además, hablan de Regreso al Futuro y de Robert Zemeckis, cuya forma de planificar las escenas les recuerda en cierto modo a la manera de trabajar de un director de animación.

Al final del episodio, Enrique Gato habla sobre el estreno internacional de Tadeo Jones 4 y la llegada de la película a numerosos países. Para cerrar, cada uno elige su momento favorito de La Bella y la Bestia. Gato se queda con la escena de "Qué festín", mientras que Juanma González destaca la habitación de la Bestia y su ambiente oscuro y gótico.