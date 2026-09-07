Bardem pide el boicot a Adidas por una campaña con un veterano israelí amputado

Javier Bardem se ha sumado públicamente a las llamadas al boicot contra Adidas a través de Instagram, compartiendo contenido en sus Stories en el que anima a sus seguidores a dejar de comprar productos de la marca.

El origen de la polémica está en una campaña de Adidas en Israel relacionada con su servicio de venta de zapatillas por unidades. La campaña mostraba al israelí Shalev Biton, un veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel que perdió una pierna, y Adidas utilizaba su caso para promocionar la posibilidad de comprar un solo zapato cuando el cliente necesita únicamente uno.

La campaña ha provocado una oleada de críticas por parte de activistas propalestinos y Bardem se ha incorporado a esa campaña de presión con un mensaje político destinado a sabotear a la marca, de acuerdo a sus posiciones ya expuestas anteriormente sobre Palestina y Gaza.

Bardem se ha erigido como una de las voces más críticas de la industria del cine contra las acciones de Israel tras los sangrientos atentados de Hamas. Cada gesto y movimiento del actor parece político, como se refrenda en sus últimas declaraciones sobre Ceuta -algo más críticas de lo habitual con Pedro Sánchez-.

Y en lo relativo a Adidas no hay más que recordar el reciente Mundial de fútbol, con el actor luciendo una camiseta verde oliva a modo de distanciamiento del camiseta roja nacional vinculada también a la célebre marca deportiva.

Las informaciones publicadas sobre sus Stories señalan que acusa a la compañía de mantener vínculos o apoyar a Israel y llama directamente al boicot a través de abundantes publicaciones realizadas en los últimos días.