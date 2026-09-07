La nueva versión de El vendedor de helados, uno de esos clásicos subterráneos del directo a videoclub de los noventa, alberga al menos una audaz jugada mínimamente analítica. Eli Roth, un tanto lejos ya de la sordidez más o menos genuina de Hostel y Cabin Fever, deshumaniza todavía más la amenaza, la de un heladero psicópata que antaño interpretó el hermano de Ron Howard, Clint, y deposita enteramente la mano ejecutora en los consumidores. El resultado es una película de pandemia zombi en la que los niños cometen los asesinatos de una fiesta gore tan excesiva como, en el fondo, inofensiva, que efectivamente juega con la baza de ¿Quién puede matar a un niño?.

Si algo destaca en Dulce sabor a muerte es la impresión de ocasión perdida. No hay en ella una interpretación de los terrores contemporáneos después de la pandemia o la IA generativa (al contrario, Roth ha sido acusado de utilizarla en pequeños fragmentos animados), ni tampoco trata de reubicarse en el nuevo paisaje de autores de terror como Zach Cregger (Weapons) o Damien Leone (Terrifier), por citar dos de las que hereda y reaprovecha sus motivos. En realidad, esa desintelectualización es la parte casi de agradecer, simplemente por tratar de erigirse en defensor de la vertiente más lúdica del género.

Pero Dulce sabor a muerte sí tiene comentario social, solo que carente de garra y sobre todo de un nuevo marco visual para el género. Todo en ella emana una cierta pobreza, no ya de los video nasties de los 80 sino de los directos a vídeo de los 90, la Troma y otras sagradas manifestaciones del horror nostálgico, con un clímax flojo y carente de magia o efectos especiales, una atmósfera Pleasantville desaprovechada y una figura puramente trash (el heladero parece inspirado en John Waters) despojada de todo encanto.

La sangre, por muy abundante que sea, no llega al río, pero sería injusto negarle capacidad de distraer a la fábula de Roth, sobre todo en sus momentos más mezquinos. El aficionado al género podrá refugiarse con comodidad de menos de hora y media de atrocidades, feliz de reconocer cómo en su renuncia a todo sentido del suspense en favor de la pura exposición de tripas, también hay diversión.