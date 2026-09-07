Spider-Man: Brand New Day continúa haciendo historia en los cines. Después de seis semanas dominando la cartelera, la película protagonizada por Tom Holland ha alcanzado los 2.408 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que la coloca ya entre las tres películas más taquilleras de la historia, según los datos de Box Office Mojo.

El fenómeno es especialmente llamativo en Norteamérica. La película dirigida por Destin Daniel Cretton suma allí 923 millones de dólares, apenas 13 millones menos que los 936 millones de Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, que ocupa actualmente el primer puesto histórico en Estados Unidos y Canadá. Spider-Man tiene, por tanto, al alcance de la mano convertirse en la película más taquillera de la historia en ese mercado.

A nivel mundial, sin embargo, todavía tiene dos gigantes por delante. Avengers: Endgame mantiene el segundo puesto con 2.799 millones de dólares, mientras que Avatar continúa en cabeza con 2.923 millones. La distancia es considerable, aunque el dominio de Brand New Day durante seis semanas mantiene abierta la posibilidad de que el superhéroe siga escalando posiciones.

Solo durante el último fin de semana, la película sumó otros 18 millones de dólares en Norteamérica, confirmando la fortaleza de una producción que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del verano.

El resto de la cartelera también mantiene cifras especialmente destacadas. The Odyssey —La Odisea—, de Christopher Nolan, continúa en el segundo puesto y acumula 1.631 millones de dólares, de los que 588 millones proceden de Norteamérica y 1.042 millones del mercado internacional.

En el mercado norteamericano, Coyote vs Acme ocupa el tercer puesto en su segunda semana, aunque sus cifras quedan muy lejos de las de los grandes éxitos del verano: lleva recaudados 44 millones de dólares en todo el mundo. Por su parte, Insidious: Out of the Further —Insidious: Fuera del más allá— alcanza ya los 139 millones de dólares.

El balance general deja un verano especialmente favorable para las salas de cine. A los grandes éxitos de Spider-Man, The Odyssey, Toy Story 5 y The Devil Wears Prada 2 —El diablo viste de Prada 2— se suman también títulos independientes como Obsession y Barkrooms, confirmando una temporada en la que el público ha respondido con fuerza a propuestas muy diferentes.