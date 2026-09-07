El victimismo de Susan Sarandon: lamenta un boicot por sus ataques a Israel

La actriz estadounidense Susan Sarandon ha lamentado este domingo su exclusión de algunos proyectos por sus críticas a Israel aunque aprecia "un cambio en el relato", dijo durante su paso por el Festival de Venecia por el estreno de la película The Echo Chamber, en la carrera por el León de Oro.

La actriz fue preguntada durante la rueda de prensa en la Mostra sobre el precio que ha pagado por su defensa pública de Palestina y sobre su regreso a un gran festival como el italiano.

"Creo que el relato ha cambiado por completo en lo que respecta a la relevancia histórica de Palestina y a los vínculos del sionismo con Estados Unidos en nuestra política", respondió la actriz.

No obstante, aseguró ante los medios que algunos estudios han optado por no contratarla por sus opiniones.

"Aun así, recientemente me han quitado algunas películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate, pero esa es la estructura de poder. Creo que, entre la gente, y especialmente a nivel internacional, me siento bienvenida", afirmó.

Sarandon forma parte del reparto, junto al italiano Luca Marinelli y a la sueca Alicia Vikander, de la cinta The Echo Chamber, en la competición por el León de Oro de Venecia y rodada a partir del último guion realizado por el difunto Bernardo Bertolucci.

Se trata de una íntima historia de amor en el apartamento de un músico en la que se entrelazan temas como los cuidados, las dependencias, el deseo o el control de los sentimientos.

La actriz estadounidense, Óscar por Dead Man Walking (1995) y en los últimos tiempos fervorosa activista en favor de Palestina, agradeció públicamente al director de esta cinta, Andrea Pallaoro, por haber contado con ella para el proyecto.

"Agradezco a Andrea por no hacer caso de esas advertencias", dijo, avisando de que "aún existen posturas muy arraigadas dentro de la industria" que le siguen siendo hostiles.

Sarandon también recordó su amistad con Bertolucci y su admiración hacia el maestro italiano desde que viera una de sus primeras obras, Il conformista (1970).

"Más tarde me hice muy amiga de él debido a mi relación con Louis Malle, y lo conocí como un tipo divertido", rememoró.