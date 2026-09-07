Después del parón veraniego, Hollywood vuelve a ponerse en marcha y lo hace con una buena colección de anuncios, polémicas y proyectos inesperados. Juanma González repasa las noticias más destacadas de un sector que afronta un nuevo curso con varios frentes abiertos.

La gran sorpresa de estos últimos días tiene como protagonista a Tom Cruise. El actor volverá a ponerse al volante en una secuela de Días de Trueno, la película de 1990 que protagonizó junto a Nicole Kidman. El proyecto, todavía conocido provisionalmente como Días de Trueno 2, seguirá la fórmula de las secuelas heredadas que Cruise ya ha demostrado dominar con Top Gun: Maverick y las últimas entregas de Misión Imposible. La película estará producida por Paramount y, en una de sus principales novedades, Anne Hathaway ocupará el lugar que en la primera película tuvo Kidman. El estreno está previsto para el verano de 2028.

El anuncio, eso sí, ha venido acompañado de polémica. Randy Quaid, que participó en la película original, ha reaccionado con dureza contra Cruise y Hathaway a través de las redes sociales. El actor ha cargado especialmente contra Hathaway, a la que acusa de representar a la cultura woke y a la izquierda estadounidense. Por ahora, nadie del equipo de la película ha entrado en la provocación y todo apunta a que Quaid no formará parte de esta nueva entrega.

También ha dado que hablar Mel Gibson. Durante una convención de aficionados celebrada en Canadá, el actor y director protagonizó un momento bastante desafortunado al imitar de forma burlona los gestos de la intérprete de lengua de signos que le acompañaba sobre el escenario. Las imágenes no tardaron en circular por internet y provocaron una oleada de críticas. Gibson terminó disculpándose públicamente y explicó que las condiciones de iluminación del escenario habían contribuido a la confusión.

La polémica no parece, sin embargo, frenar la carrera del director. Gibson continúa trabajando en Arma Letal 5, película con la que recoge el testigo del fallecido Richard Donner, y también ha terminado la producción de las dos nuevas películas relacionadas con La Pasión de Cristo, centradas en la resurrección. Todo ello mientras Hollywood sigue pendiente de los movimientos empresariales que pueden alterar el mapa de los grandes estudios, con Warner Bros. y Paramount entre los nombres que están en el centro de todas las especulaciones.

Otra actriz que ha decidido hablar claro es Gal Gadot. La protagonista de Wonder Woman ha contado algunos detalles sobre la desaparición de Wonder Woman 3. Durante la promoción de su nueva película de acción para Prime Video, The Runner, Gadot explicó al periodista Josh Horowitz que los responsables de DC llegaron a transmitirle que la saga tendría continuidad. Finalmente, el proyecto desapareció y, según la actriz, lo que más le molestó no fue tanto la decisión como la manera en que se tomó y se comunicó. Gadot considera que las formas del estudio fueron especialmente malas y compara su situación con lo ocurrido anteriormente con Henry Cavill y su salida del papel de Superman.

Mientras tanto, Zack Snyder prepara una película muy diferente a las que le han convertido en uno de los directores más reconocibles de Hollywood. The Last Photograph, un proyecto en el que lleva trabajando más de dos décadas, llegará al Festival de Toronto. Se trata de un drama bélico mucho más íntimo que 300 o El Hombre de Acero, centrado en la búsqueda de un fotógrafo desaparecido en una zona de guerra. El proyecto cuenta con financiación de Mediaset y todavía busca distribución internacional.

En España, las noticias son bastante más positivas. La taquilla atraviesa un momento especialmente bueno y el cine español está firmando uno de sus mejores años recientes. Parte de ese éxito se explica por películas como la cuarta aventura de Tadeo Jones y El ser querido, que han conseguido atraer a un público muy diferente. Y todavía queda por delante buena parte de la temporada de otoño, con La bola negra, la nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, entre los títulos que más expectación están generando.

Y para terminar, Ridley Scott demuestra una vez más que no parece tener ninguna intención de jubilarse. El director británico ha sufrido un importante tropiezo con La constelación del perro, que apenas ha conseguido siete millones de dólares en la taquilla estadounidense. Pero Scott ya está pensando en su siguiente película: prepara una nueva adaptación de La isla del tesoro con Hugh Jackman y, además, tiene planes para cambiar el rumbo de Alien. Su intención pasa por dar mucho más peso a la inteligencia artificial y a los dilemas morales que plantea, dejando en un segundo plano el terror más tradicional asociado a los xenomorfos.

Así arranca el nuevo curso cinematográfico: Tom Cruise recuperando una de sus películas más recordadas, Gibson metido de nuevo en una polémica, Gal Gadot hablando de su desencuentro con DC, Snyder reivindicando su lado más personal y Ridley Scott preparando otra revolución dentro de Alien. Hollywood vuelve de vacaciones y, como era de esperar, no precisamente tranquilo.