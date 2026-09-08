A la hora señalada, Última llamada… son todos thrillers ceñidos a un concepto, localización u horquilla temporal, ya relativamente olvidados, a los que A la carrera, la última película de la ex Wonder Woman Gal Gadot, parece rendir homenaje. Añádase a la mezcla unas gotas de Speed, otro thriller high concept de los noventa —por aquello de que la protagonista no puede detenerse— y tenemos un film que parece adaptarse a las mil maravillas al patrón de las plataformas, en este caso Prime Video: una premisa dispuesta para el entretenimiento, relativamente barata y ceñida a un gran nombre, en este caso el de la actriz israelí, para llamar la atención del espectador.

Que The Runner, aquí titulada A la carrera, parezca en cierto modo un publirreportaje de Londres, tampoco debería ser óbice para denostar el film que, sorprendentemente, ha recaído en manos de Kevin Macdonald (El último rey de Escocia) y no un nombre desconocido. El verdadero responsable del estilo visual del film, entre el camp digital y el videoclip de Nike, es sin embargo Anthony Dod Mantle, el insigne director de fotografía de Danny Boyle o Lars von Trier (y también colaborador habitual del director británico).

Toda la energía del film, que se extiende durante poco más de ochenta minutos casi en tiempo real, proviene del trabajo de cámara y luz del profesional que se hizo cargo de Dogville o Slumdog Millionaire, por tanto verdadero protagonista del mismo. Para bien y para mal, el exceso y la sobrecarga —además de cierto aire retro— disimulan las evidentes carencias del guion igual que el montaje nervioso y apresurado eleva la interpretación de Gal Gadot, quien a diferencia de otras aventuras recientes, al menos encuentra aquí un territorio adecuado para mostrar cierto carisma gracias a un montaje que disimula sus lagunas.

Que los responsables del film hayan querido reducir la relación entre Maia —la abogada que debe asesinar a su cliente para salvar a su hijo secuestrado— y su misterioso antagonista telefónico, y que en ocasiones reduzcan todo a un asunto de misoginia y una tenue crítica a la excesiva dependencia del móvil, no entorpece un film tan estúpido como divertido, que invoca ciertos thrillers del pasado como los citados arriba (y superiores, por algo tenían a John Badham o Joel Schumacher tras las cámaras) y que requiere conocer y asumir sus limitaciones para ser disfrutado.