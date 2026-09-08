Gary Oldman se va de la lengua y podría haber desvelado quién es el próximo James Bond

Gary Oldman podría haber hablado de más durante una entrevista en la televisión canadiense Global. El actor, que promociona el estreno de la nueva temporada de su serie Slow Horses, de Apple TV+, asegura que sabe que los responsables de la saga de James Bond ya han elegido al nuevo agente, y "cruza los dedos" para que sea su compañero de reparto Jack Lowden.

Jack Lowden forma parte del reducido grupo de candidatos para recoger el testigo de Daniel Craig, que dejó el papel en Sin tiempo para morir (2021).

"Lo han seleccionado. Han tomado su decisión, pero aún no la han anunciado", ha dicho el actor, sin citar las fuentes.

Gary Oldman podría estar hablando de más debido a la presencia de Jack Lowden en el casting del que también forman parte Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner y Jacob Elordi.

Será que o Gary Oldam revelou sem querer que Jack Lowden vai ser o novo James Bond? Promovendo a nova temporada de Slow Horses, Oldman revelou que Lowden já teria sido escolhido como o sucessor de Daniel Craig e estaria apenas aguardando um anúncio oficial. 🫣 pic.twitter.com/gwr9oaQYiB — James Bond Brasil (@JamesBondBR) September 6, 2026

Las audiciones finales tuvieron lugar en agosto, tal y como publicó Deadline, con los productores Amy Pascal y David Heyman, responsables por primera vez de un film de 007 tras la salida de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, confeccionando el primer film de la saga para la era Amazon MGM Studios.

"Se rumorea que está en la lista de candidatos. Lo sabremos muy pronto, ¿no? Porque ya lo han elegido. Ya han tomado su decisión, pero todavía no la han anunciado. Así que tengo los dedos cruzados por Jack Lowden", dijo Gary Oldman, apoyando a su compañero de reparto escocés, que en la serie que protagonizan -a punto de estrenar temporada- ya encarna a un espía británico condenado a trabajar en los bajos fondos de la organización.