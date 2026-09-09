El búnker de Bardem y Cruz: contra las élites y ovacionados por ellas en Venecia

Los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem han sido este martes las estrellas más destacadas en la alfombra roja del Festival de Venecia, por la que han desfilado con motivo del estreno de su nueva película juntos, Bunker.

Cientos de personas se congregaron esta tarde a las puertas del Palacio del Cine del Lido veneciano, donde tiene lugar el estreno, para poder ver o fotografiar a la pareja española.

Ella apareció con un vestido de tirantes de un intenso rojo, con botones en la falda y una guirnalda de flores en la cintura del mismo color, mientras que su marido optó por un formal esmoquin.

Penélope Cruz broke out into uncontrollable sobs as she kissed her husband and co-star Javier Bardem during the incredibly long 15.5-minute standing ovation at the premiere of "Bunker" at the #VeniceFilmFestival.https://t.co/D0OzKlxFjC pic.twitter.com/2TB0rM6WpQ — Variety (@Variety) September 8, 2026

Tras posar ante los fotógrafos, la pareja se desvió de la alfombra para firmar algunos autógrafos y fotografiarse con los seguidores que les aclamaban.

Anteriormente había llegado al lugar el director del estreno, el realizador francés Florian Zeller, y el resto del reparto: Patrick Schwarzenegger, Paul Dano y Stephen Graham.

Venecia se ha volcado así con estos dos actores que en el pasado conquistaron la Copa Volpi del certamen. Cruz con Madres paralelas (2021) y Bardem por partida doble con Antes de que anochezca (2000) y Mar adentro (2004).

Ahora han vuelto a la Mostra para competir por el León de Oro con esta película, Bunker, en la que el actor da vida a un arquitecto tentado por la propuesta de un magnate tecnológico de construirle un refugio, lo que pondrá en jaque su matrimonio con el personaje de Cruz.

El film cuestiona el poder de las élites, mientras Cruz y Bardem han aprovechado la presentación en Venecia para hablar de manipulación, desigualdad y política

La actriz dijo no haber tenido miedo a esa exposición conjunta en la gran pantalla: "Sabíamos que íbamos a estar protegidos en el sentido de tener a alguien en el medio que te está invitando a no llevar nada de tu vida personal".

'Bunker' es la historia de Miguel (Bardem) y Sofía (Cruz), un matrimonio acomodado que vive en Londres con sus dos hijas. La unidad de la pareja se resquebraja cuando un magnate tecnológico le encarga a él, arquitecto, la construcción de un búnker en Hawái para protegerse.

El dilema sobre si debe aceptarlo revela frustraciones acumuladas a lo largo de años de convivencia y extiende el debate hacia el aislamiento de los más ricos, la brecha social o la renuncia de los sueños propios para permitir los del otro.

Así, la obra aborda temáticas muy actuales, como la cada vez mayor grieta entre ricos y pobres, el temor al futuro, la crisis climática o el individualismo que hace que un magnate (Paul Dano), enriquecido por conectar a personas a través de las redes sociales, aspire a aislarse bajo el hormigón armado.

Bardem, que suma ya dos Copas Volpi al mejor actor en la Mostra por 'Antes que anochezca' (2000) y 'Mar adentro' (2004), se preguntó en la rueda de prensa si las sociedades están dispuestas a "aislarse y a criminalizar al otro", a adentrarse en sus propios 'búnkeres'.

Por su parte, Cruz celebró que la juventud habla "más de política ahora que nunca antes" y criticó la falta de empatía de quienes "después de cargarse miles y millones de puestos de trabajo, tienen la desfachatez de decir que la gente tendrá mucho tiempo libre".

"¿Tiempo libre para hacer qué? Porque para mí el tiempo libre sin propósito, para mí y para cualquiera, y más si hablamos de la gente joven, es igual a depresión profunda. Entonces me pregunto realmente ¿qué gen les falta que les hace perder la empatía, o qué mundo quieren dejar si ya no es por ellos, a sus hijos, a sus nietos, a la siguientes generaciones?".

