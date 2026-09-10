Alec Baldwin estrena un documental sobre el disparo accidental en el rodaje de 'Rust'

El actor y productor estadounidense Alec Baldwin relata su experiencia tras el trágico suceso que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins en un nuevo proyecto audiovisual. El avance de esta obra, dirigida por la cineasta Rory Kennedy y titulada The Trial of Alec Baldwin, ha salido a la luz este jueves, ofreciendo un primer vistazo a los meses posteriores al fatídico incidente ocurrido en octubre de 2021.

El largometraje documental arranca con la angustiosa llamada a los servicios de emergencia que alertó sobre un tiroteo accidental en el set, un suceso en el que también resultó herido el director de la película, Joel Souza. Inmediatamente después, el intérprete describe sus primeros sentimientos al conocer el fatal desenlace: "Cuando me dijeron que había muerto, me quedé en shock. No me lo podía creer". Estas declaraciones se acompañan de imágenes del artista visiblemente afectado, llevándose las manos a la cabeza mientras habla por teléfono.

Otro de los ejes centrales de la cinta es el escrutinio de los medios de comunicación y el acoso de la prensa que sufrió el productor durante la investigación. El documental examina hasta qué punto su fama y reputación condicionaron la cobertura informativa del caso. De hecho, en el avance se puede escuchar a una persona increpándole: "¿Mataste a alguien por accidente? ¿Cómo te sientes?", un momento de gran tensión en el que el actor se ve obligado a pedir que se alejen para proteger su intimidad.

La tragedia desató una de las batallas judiciales más mediáticas de los últimos años en la industria del cine. El proceso penal culminó el pasado mes de julio de 2024 con una victoria para la defensa del actor. El Tribunal dictaminó la desestimación definitiva del caso contra él, tras comprobarse que la Fiscalía había incurrido en una ocultación de pruebas. Cabe recordar que el intérprete se enfrentaba a una posible pena de hasta 18 meses de prisión bajo la acusación de homicidio involuntario.

La resolución judicial, sin embargo, fue muy diferente para otros miembros del equipo técnico. La armera del largometraje, Hannah Gutierrez-Reed, responsable directa de cargar el arma de atrezo con munición real, fue declarada culpable el pasado mes de marzo y cumple una condena de 18 meses de cárcel. Por su parte, el ayudante de dirección, David Halls, logró esquivar la prisión al aceptar un acuerdo con la Fiscalía por un delito menor. "Quienes vean esto me verán en mis peores momentos", concluye el productor en el tráiler de la obra, que llegará a los cines el próximo 16 de octubre.