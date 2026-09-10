La ciudad de Málaga cumplió un hito en 2025 al acoger la prestigiosa San Diego Comic-Con (la convención de cómics, cine, videojuegos… en definitiva de cultura pop, más importante del mundo) que salía por primera vez de Estados Unidos. Tras el hito histórico del año pasado, tocaba solucionar los habituales problemas de una primera edición y redoblar la apuesta.

Para ello a inicios de año llegó a la dirección de la San Diego Comic-Con Málaga Fernando Piquer, que este jueves ha presentado en la ciudad de Málaga la ambiciosa programación de la segunda edición con más de 300 horas de programación pensadas exclusivamente para el disfrute de los aficionados. La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga 2026 se celebrará del 1 al 4 de octubre en Fycma.

Fernando Piquer, director de la San Diego Comic-Con Málaga.

Las presencias se han "multiplicado por cuatro" en esta edición con grandes nombres del cine, las series, el cómic, el anime y los videojuegos con nuevos invitados especiales, como la actriz Aya Cash (The Boys), el actor de doblaje Charles Martinet (Mario Bros), los dibujantes Kenny Ruiz y Jordi Lafebre o el pintor de miniaturas Ángel Giráldez, entre otros

Una agenda digital que cabe en el bolsillo

Entre las novedades de esta segunda edición destaca la agenda digital que permite descubrir y filtrar contenido e invitados, guardar favoritos y reservar plaza. Los fans con cuenta activa en el Portal del Fan podrán acceder a las reservas de asientos a partir del viernes 25 de septiembre a las 11:00 de la mañana

Al comenzar el acto, la organización ha presentado por primera vez la agenda oficial, una herramienta digital para que el fan prepare su experiencia en la convención antes de que abra sus puertas. Está disponible en web y app y se puede consultar aquí.

Los fans podrán explorar desde hoy todos los contenidos y filtrarlos por invitado, temática, tipo de actividad o sala y, además, la agenda incorpora dos funciones clave. Por un lado, permite guardar paneles y actividades favoritas para crear una vista personalizada. Y, por otro lado, permitirá la gestión de reservas. Eso sí, para poder acceder a todas estas facilidades, es necesario que los fans asistentes activen previamente su perfil en el Portal del Fan.

En su discurso, Fernando Piquer, director de SDCC Málaga, apuntó que "llevamos meses trabajando con una idea en mente: que el fan piense 'Qué bien haber venido'. Dentro de veinte días llegará el momento de que vosotros decidáis si lo hemos conseguido". Algo que ha corroborado la presidenta de San Diego Comic-Con International, Robin Donlan, que ha intervenido telemáticamente: "la comunidad es la piedra angular de lo que hacemos en San Diego Comic-Con. Nuestro objetivo siempre ha sido crear un evento al que a nosotros, como fans que somos, nos gustaría ir. Y eso es precisamente lo que SDCC Málaga ha hecho. Esto es lo que imaginamos cuando decidimos traer la convención a Málaga, fuera de Estados Unidos por primera vez en la historia".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha demostrado con su presencia su apoyo a la convención: "La San Diego Comic-Con supone una oportunidad extraordinaria para seguir proyectando Málaga internacionalmente y vincular nuestra ciudad a una de las grandes citas mundiales de la cultura popular y el entretenimiento".

Hitos destacados de la San Diego Comic-Con Málaga 2026

Cine y series

Jueves 1 Karl Urban y Aya Cash hablarán sobre los antihéroes en Hall M (14:30) ¿Alguien ha dicho… Mallrats? Kevin Smith , Jason Lee y Michael Rooker se vendrán arriba con Ali Plumb Los Serrano -serie producida por GLOBOMEDIA- vivirá su particular revival en Auditorium 1 con Antonio Resines, Fran Perea, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías y Jorge Jurado (17:30)

Viernes 2 Iñaki Godoy, Taz Skylar y Lukas Ettlin irán más allá de la Gran Ruta en Hall M (12:30)

Sábado 3 El bloque Disney x Hall M hará las delicias de los fans de Marvel , Pixar y Walt Disney Studios Animation con Paul Bettany y la presentación de VisionQuest, las próximas novedades de animación -Hechizo: Bienvenidos a Hexe, IceAge: En Ebullición y Gatto- y Whalefall (17:00)

Domingo 4 De la Comarca a Málaga con Elijah Wood y Sean Astin , en conversación con Ali Plumb, en Hall M (16:15) Starship Troopers con Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey en Hall M (18:15)



Juegos de mesa, rol y miniaturas

Jueves 1: Ángel Giráldez (novedad), José Davinci (novedad) y Davidarroba explicarán cómo dar color a tus héroes en Auditorium 2 (11:30) Devir Show montará un late night lleno de humor en Auditorium 1 con diferentes invitados (19:30)

Viernes 2: Pablo Clark (novedad) y Reiner Knizia compartirán dos visiones muy diferentes sobre los juegos de mesa en Studio M (13:00)

Sábado 3: Jeremy Crawford y Deborah Ann Woll comparten pasión por los juegos de rol en Studio M (14:30)

Videojuegos

Jueves 1: Akira Yamaoka y Animo protagonizarán dos momentos musicales muy especiales. Por un lado, el jueves 1, con foco en Silent Hill, en Hall M a las 19:30. Y si te quedas con ganas de más, volverán en Behind the sound: An evening with Akira Yamaoka el viernes 2 en Studio M a las 19:00

Sábado 3: El youtuber Mikecrack llega a Auditorium 1 a las 11:30 para contar su historia

Domingo 4: En pleno hype por Grand Theft Auto, uno de sus padres fundadores, Dave Jones, llega a Studio M a las 16:00

Manga y anime

Viernes 2: Una sesión de dibujo con Yoichi Takahashi, creador de Campeones, en Studio M (11:30) Cowboy Bebop: Una mirada al pasado con Shin'ichiro Watanabe en Auditorium 1 (16:00) De Dragon Ball a One Piece, una vida dedicada al anime con Yoshihiro Ueda en Auditorium 1 (17:30)

Domingo 4: En su primera visita a Europa, los autores Macchiro y Subaru conversarán sobre Bibliomania, en Studio M (14:30)

Animación

Sábado 3: Sony Animation trae Messi and the Giants (novedad) a Auditorium 2 (15:45) Para los amantes del doblaje, Show Doblajil en Auditorium 1 con ocho estrellas de esta profesión, como Miguel Ángel Jenner (novedad), Claudio Serrano o Mar Bordalla, entre otros (17:30)

Domingo 4 Tanto el sábado como el domingo, Rodri y Pascu: Destripando la Historia, estarán en concierto en Hall M (11:30)



Concursos

El cosplay tendrá como gran cita el BBVA Cosplay Contest San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará el sábado 3 de octubre en Hall M a las 19:30, y contará con Kamui Cosplay, Ayuru Cosplay, Sabaku Cosplay y Like Linda como miembros del jurado.

Cosplay

Ayuru, que ha participado en la presentación de la programación, ha afirmado que "es una responsabilidad, la gente presenta proyectos en los que lleva meses trabajando con pasión e ilusión. El Cosplay en España tiene un nivel muy alto así que espero que nos sorprenda, va a ser especial tanto para los participantes como para el público que esté animando"

Cómic

Leyendas y nuevas voces completarán paneles que viajarán desde lugares lejanos -Star Wars: Dibujando una galaxia muy, muy lejana… por Pepe Larraz y Kenny Ruiz el viernes 2 a las 19:30 en Auditorium 2- a otras fronteras más próximas, como el panel del 3 de octubre en Auditorium 2 a las 11:30 La Huella Española en el Cómic Europeo. En él, Juanjo Guarnido, Jordi Lafebre y Miguelanxo Prado, novedades en cartel, compartirán sus experiencias.

Los destacados del Auditorium 2 se completan con un panel sobre romance y fantasía el domingo 4 a las 16:00, protagonizado por Laia López y Judit Mallol.

Los superhéroes también tendrán un peso especial en esta edición, con un reto de dibujo protagonizado por Stefano Caselli (X-Men United) y David Messina (Ultimate Spider-Man) en Studio M el domingo 4 a las 11:30, o con la presencia de John Romita Jr. en el panel Spider-Man, el Icono de Marvel, el sábado 3, junto a Rick Leonardi, Giuseppe Camuncoli (novedad) y Pepe Larraz, para repasar la evolución del personaje a lo largo de las décadas.