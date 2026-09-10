Nueva e infame campaña de odio propalestino contra Gal Gadot

Enésima polémica relacionada con la actriz Gal Gadot, la exitosa Wonder Woman de la saga cinematográfica y ahora mismo de actualidad por la película A la carrera, un thriller de acción estrenado en Prime Video.

Gadot, que sufre continuas campañas en redes destinadas a arruinar sus interpretaciones y aún más críticas con su defensa de la ofensiva israelí en Gaza, sufre ahora la ira de los propalestinos por participar en una campaña de la firma de moda Ralph Lauren, también judío, a los que acusan de apoyar lo que llaman "genocidio palestino".

El odio a la actriz nacida en Israel se ha extendido también a la firma de moda, que contrató a la también modelo para la portada de Modern Luxury. Gadot aparece luciendo ropa de la colección de otoño de la firma en una serie de imágenes que han dado pie a una nueva campaña de odio propalestino.

Gadot, que hizo el servicio militar obligatorio en el IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) durante dos años, se ha erigido en una figura controvertida durante la ofensiva israelí en Gaza. Los activistas han utilizado a Gadot como punta de lanza para vehicular críticas contra el Estado de Israel usando como excusa la actividad artística de la intérprete, a la que no dudan en sabotear.

La ex Wonder Woman de Warner Bros ha publicado sus fotografías en sus propias redes sociales, aumentando la intensidad del boicot. Un chantaje que se añade al ejercido por el español Javier Bardem, que esta misma semana pidió sabotear la marca Adidas por utilizar a un militar minusválido del ejército israelí como imagen para una campaña publicitaria.