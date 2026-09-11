La película El nido está dedicada a la figura del productor Julio Fernández, presidente de Filmax y figura clave en el cine fantástico español de las últimas décadas. Fallecido en 2025, Fernández fundó la célebre Fantastic Factory, que amenizó los primeros compases del siglo con un legítimo intento de reverdecer los laureles del cine de género español que la ley Miró se encargó de finiquitar. Todo esto viene a colación porque la película protagonizada por una excelente Michelle Jenner posee más aliento de ese cine de género (y también género femenino) que muchas otras propuestas recientes pretendidamente prestigiosas.

Una mujer vive recluida voluntariamente en una cabaña en el bosque con su hijo y su madre. Pero el limitado mundo de la familia se ve alterado radicalmente por la llegada de un excursionista que desata todas las emociones enterradas de los protagonistas. Una excusa que puede servir para muchas cosas, desde una fábula fantástica a un relato de horror o una metáfora como la gastada por Aronofsky en ¡Madre!.

La película de Hugo Stuven, hijo del célebre realizador televisivo del mismo nombre, trata de jugar todas esas cartas, pero en algún momento abandona todo misticismo para anclarse a elementos de puro melodrama. Afortunadamente, El nido es una de esas películas donde todo el mundo —y perdón por el chiste— parece estar en la misma película. La puesta en escena, el uso del sonido, la luz y, en definitiva, todo lo relacionado con el puro y duro oficio fílmico sobresalen a inesperada gran altura a lo largo del largometraje.

Se trata, por tanto, de un thriller folk profundamente atmosférico, quizá demasiado convencional y algo falto de ese punto de locura que incluso el complicado y hábil plano que Stuven se marca en el tramo final hubiera requerido. El resultado, que se desliza a lo genérico, pierde poder, algo que se refuerza por su naturaleza de producción de evidente vocación internacional despojada de ciertos elementos locales, de cierta mística patria.

Por suerte, Jenner y Luisa Gavasa sostienen el pulso a gran nivel, ocultando las carencias incluso cuando el filme insiste en motivos y excusas ya vistas. Hay tanto oficio y talento en el filme, de conocimiento de sus condicionamientos y limitaciones, que uno solo puede aplaudir el legítimo intento de llevar el thriller hacia el consabido relato de redención femenina y toxicidad masculina. Mejor dicho: la obra aborda esto de manera más fina, menos tosca, que otros relatos pretendidamente sociales destinados a recibir laureles críticos.