La gran mentira de Tania Head: la española que fingió sobrevivir al 11-S

El cine de estafadores suele ir asociado a la comedia, al suspense, a cierto juego con el espectador que tiene mucho que ver con los giros inesperados de guion. Pero La superviviente sitúa el ingenio de los protagonistas en un territorio distinto, el de la estafa moral y despojada de toda conciencia.

El documental de dos capítulos estrenados en la plataforma Filmin y dirigidos por Kike Maíllo, en su salto al documental tras experimentar la ciencia ficción en Eva o el thriller en Toro, narra la historia de Alicia Esteve Head, una barcelonesa que se presentó en EEUU bajo el nombre Tania Head, asegurando que había sobrevivido al ataque contra las Torres Gemelas.

Head aseguraba estar en la planta 78 de la Torre Sur cuando el avión impactó. Consiguió escapar pero su prometido, Dave, murió en los atentados. Con el tiempo se convirtió en una figura muy conocida entre los supervivientes, hasta llegar a presidir la World Trade Center Survivors' Network y participar en actos y visitas por la Zona Cero.



El documental no solo relata la historia de Head, sino también la voluntad de todos los que rodeaban a la supuesta superviviente a creer su impostura. Maíllo no puede olvidar su paso por la ficción y, en vez de mostrar a la verdadera, escoge a una actriz, Hannah Becker, para representar a Tania durante su gran mentira. La maniobra nunca se oculta al espectador y añade un juego de identidades y suma ese toque Hitchcock que, sin embargo, desnuda la mentira como concepto.

El film no solo plantea el apasionante viaje de la falsa superviviente, sino que explora finalmente sus causas. Y su voluntad no era únicamente lucrarse, sino otra más terrible: buscar cariño, afecto, atención.

Naturalmente, la ficción es a menudo más poderosa que la realidad y la mentira voló sola. Tania Head acabó resultando una identidad completa y autónoma que amenazaba con escapar del control de Alicia. Acudía a terapias con supervivientes, se convirtió en cabeza mediática de las víctimas, trató con familias y autoridades. La construcción de esta realidad paralela en medio de uno de los eventos más traumáticos de la historia reciente, que por otra parte encajaba también en la necesidad de recuperación de un país, amenazó con convertir todo proceso posterior en una ilusión.

Estrenada por Filmin el mismo 11 de septiembre, La superviviente coincide con la famosa Oswald. El falsificador, en retratar en clave de thriller psicológico una gran mentira que, en realidad, sirve de espejo a todos aquellos que bienintencionada o interesadamente participan de ella. El documental se beneficia del oficio de Maíllo en la ficción y también de su talento visual, alejándose así de los modismos ya gastados del género documental pero sin quitar dramatismo o hierro a los eventos reales.