De su origen en 1953 a la llegada de Brad Pitt: historia del Festival de San Sebastián

Del 18 al 26 de septiembre tendrá lugar en San Sebastián la septuagésima cuarta edición de su acreditado internacionalmente Festival Internacional de Cine, cuyo cartel anunciador está representado por la faz de Ricardo Darín, el popular actor argentino, quien en 2017 recibió el Premio Donostia, máximo galardón del certamen.

Como viene sucediendo en los últimos años, la sede oficial se encuentra en el Centro Kursaal, que ya hace ediciones sustituyó al Teatro Victoria Eugenia para la exhibición de las películas a concurso, así como de aquellas que no lo son. El actual director de la muestra donostiarra, José Luis Rebordinos, será sustituido en 2027 por Maialen Beloki, la primera mujer en ejercer ese puesto.

A concurso, la representación española está integrada por El mal padre, Santsi y 5 minutos más. Fuera de concurso se exhibirá la última película de Brad Pitt, que estará presente en San Sebastián.

El cineasta Werner Herzog recibirá el Premio Donostia por su larga y brillante trayectoria. Otro galardón será para Naomi Watts.

Así nació el festival

Transcurría el año 1953 cuando un grupo de comerciantes y empresarios de San Sebastián, conscientes de que el turismo de la ciudad languidecía, dieron en fundar el primer Festival de Cine, operación inspirada por el éxito que, en otras capitales europeas —léase Cannes y Venecia—, sucedía alrededor del llamado séptimo arte.

Ocho países tomaron parte en aquella primera experiencia y, naturalmente, la más nutrida representación de películas correspondió a producciones nacionales, siendo ganadora La guerra de Dios, de Rafael Gil, y su director premiado como el más importante. A Paco Rabal, protagonista del filme, fue a parar el galardón como mejor actor, siendo Julita Martínez quien se llevó el de mejor actriz por su interpretación en Hay un camino a la derecha.

Por el Palacio del Festival, que era el Teatro Victoria Eugenia, desfilaron sobre todo estrellas españolas, con una nutrida presencia de folclóricas. Luis Mariano, que era vasco, destacó entre los galanes.

Aquel primer certamen cinematográfico de nuestro país no tuvo carácter internacional hasta el año siguiente, cuando la Fiapf, entidad compuesta por productores de cine de todo el mundo, le concedió categoría de manifestación no competitiva. Y a partir de entonces, su importancia fue creciendo hasta ser considerado uno de los más importantes de Europa. Sus responsables tenían como espejo en el que mirarse el de Cannes, que era el más destacado de todos junto al de Venecia. Año tras año competirían largometrajes de importantes directores mundiales, así como de otros noveles. La asistencia de estrellas de relieve empezó a sentirse en sus comienzos, cuando entre ellas brilló la veterana Gloria Swanson.

Puede asegurarse que en el transcurso de los años del Festival de San Sebastián muchos han sido los actores famosos que han pasado por su escenario. La presencia de Liz Taylor y Sofía Loren supuso en el pasado un acontecimiento singular. Asimismo destacamos cuando Orson Welles permaneció unas jornadas, de las que recuerdo una multitudinaria rueda de prensa ante más de un centenar de informadores en la que, cuando le pregunté en qué estado se encontraba su inacabada película sobre Don Quijote de la Mancha, respondió que todavía le quedaba rodar su esperado final.

Y así, año tras año, el Festival de San Sebastián ha ido deparando tanto sorpresas como decepciones, pero sin duda nadie entre los cineastas, cinéfilos y aficionados al cine en general puede negar su importancia tanto en la industria como en la exhibición siempre de novedades en la gran pantalla.