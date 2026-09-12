El cómico destrozo estético de Sandra Bullock y Nicole Kidman

Este 2026 está siendo un año de continuos regresos de sagas cinematográficas. O de secuelas. ¿Falta de ideas en Hollywood? Ese es otro tema que tendremos que abordar otro día en esCine.

Esta semana llega a los cines Prácticamente Magia 2, la secuela de la famosa película de 1998 que vuelve a reunir a las actrices Sandra Bullock y Nicole Kidman 28 años después en sus papeles de las hermanas Owens. Casi treinta años después de la entrega original, la productora Warner rescata esta mágica historia familiar para deleite de sus más fieles seguidores.

Stockard Channing y Dianne Wiest.

La trama de esta nueva película sigue a las hijas del personaje de Sandra Bullock, quienes desconocen el legado mágico que arrastra su familia. Sin embargo, un suceso inesperado al inicio del filme las empujará a adentrarse en este mundo sobrenatural con el fin de romper la maldición familiar que condena a muerte a todo hombre del que se enamoren. A pesar de un ritmo inicial algo lento que peca de nostálgico, el largometraje promete revalidar el éxito de su predecesora gracias a su consolidada comunidad de fans.

La película debería valer como aviso a las nuevas generaciones de actrices. Dianne Wiest (78 años) luce realmente estupenda para su edad. Pertenece a esa generación de actrices que no se sometían a continuas operaciones; resulta hasta cómico ver a Sandra Bullock (62 años) y Nicole Kidman (59 años), que por momentos son inexpresivas.

Leo Harlem y el robo de un banco

La comedia española pisa fuerte en los cines con el estreno de Un Plan Perfecto, una divertida propuesta para toda la familia protagonizada por rostros tan conocidos como Jordi Sánchez, Raquel Guerrero, Leo Harlem y Ernesto Sevilla. La cinta destaca por su frescura y su capacidad para conectar con el público a través del humor cotidiano.

'Un plan perfecto'.

La historia de Un Plan Perfecto gira en torno a una humilde familia con graves problemas económicos que se enfrenta a la amenaza de un inminente desahucio por impago de su hipoteca. La situación da un giro radical cuando descubren un túnel secreto que conecta directamente su vivienda con la sucursal bancaria de enfrente. A partir de ese momento, y bajo la influencia del antiguo inquilino interpretado por Leo Harlem, sopesarán la descabellada idea de robar el banco para solucionar su precaria situación.

Encerrar al alumno conflictivo

En el terreno internacional, se estrena la producción estadounidense Bad Apples. La película presenta a una entregada profesora de primaria que, desesperada ante el comportamiento disruptivo de un alumno rebelde al que considera la manzana podrida de la clase, toma la extrema decisión de encerrarlo en su propia casa.

Sorprendentemente, tras esta drástica medida, el rendimiento de la clase mejora y el resto de los padres se muestran encantados, lo que plantea un dilema moral muy particular.

¿Me han cambiado a mi bebé?

Desde Austria nos llega Mother's Baby, un inquietante drama psicológico sobre la maternidad. La historia sigue a Julia, una prestigiosa directora de orquesta que logra quedarse embarazada mediante un pionero tratamiento de fertilidad. Tras dar a luz, el comportamiento anómalo del bebé y la ausencia de un verdadero vínculo maternal sumergirán a la protagonista en una asfixiante espiral de dudas y sospechas.

Para los amantes de la animación japonesa, llega la última entrega de una franquicia incombustible con Detective Conan: El ángel caído de la carretera, asegurando una buena dosis de misterio y aventura para sus incondicionales seguidores.

Los estrenos los completan cuatro títulos españoles: Forastera, película que explora el duelo de una adolescente que decide vestir con la ropa de su difunta abuela; Lionel, un tierno relato rodado con actores no profesionales que narra el viaje por carretera de un padre y su hijo hacia tierras francesas; El ritual de Lily, una propuesta ambientada a finales del siglo XX donde un grupo de amigas realiza prácticas de brujería en un bosque aislado; y Las 3.000 maravillas, una disparatada y gamberra comedia que traslada su acción al barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas.

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