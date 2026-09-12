Jordi Sánchez confiesa en esRadio cómo ha cambiado lo que le dicen en la calle de su Antonio Recio

La televisión es sin duda el medio que da mayor popularidad. Un actor que solo haga papeles protagonistas en cine puede no ser reconocido por el gran público, pero un actor que haga papeles secundarios en series de TV será reconocido en cuanto salga de casa. Si a esta premisa sumamos que la serie en cuestión es líder de audiencia durante más de 19 años, el hecho de interpretar a uno de sus personajes protagónicos más icónicos hace que el actor pase a formar parte del imaginario popular.

Es lo que le pasa al popularísimo actor Jordi Sánchez por su personaje de Antonio Recio en La que se avecina. El intérprete ha conseguido además lo más difícil, no ser encasillado. Cuando tienes un personaje tan reconocible y extremo como *el rancio*, ese "mayorista, no limpio pescado", es muy difícil que los productores te vean en algo diferente. "A los actores nos pasa que nos llaman siempre para lo último que nos han visto hacer y entonces te dicen esas cosas como 'este papel es para ti', digo pues es para mí porque es igual que el anterior, entonces me da como un poco de rabia".

Jordi Sánchez como Antonio Recio.

Jordi Sánchez nos explica en esCine que "mi representante y yo hemos insistido en buscar otras cosas que por suerte las hemos encontrado". El actor deja claro que hay otra opción, "te puedes apalancar y te puedes quedar ahí, es verdad, pero no ha sido el caso". Reconoce que "yo mismo me sorprendo de que no se haya producido ese encasillamiento, porque es verdad que un personaje que se alarga 19 años en la televisión, la gente va con reservas".

Pero ha tenido la oportunidad de demostrar su lado dramático en papeles como Entrevías, que "agradecí mucho al productor que confiara en mí, porque la cara es la que es, no la puedo cambiar". El actor dice claramente que le gustaría hacer más drama: "cuando he ido a hacer Entrevías o Frontera te encuentras con actores de drama que dicen, tengo ganas de hacer comedia… y yo tengo ganas de hacer drama. A mí me gusta hacer de todo si el guión es bueno".

El robo de un banco

Jordi Sánchez ha visitado esRadio para presentar su última película, la comedia familiar Un plan perfecto, en la que da vida a un apocado novelista que lleva dos años de bloqueo creativo. Un personaje en las antípodas de Antonio Recio. ¿Bloqueo creativo? "La inspiración te viene trabajando, a mí ese rollo de que te tiene que venir la musa cuando estás en el metro y a partir de ahí te sale un libro entero, no me lo creo ni lo comparto para nada, la inspiración te tiene que pillar trabajando, porque la de horas que le echas delante del ordenador hasta que no te sale lo que quieres, son muchas".

'Un plan perfecto'.

Debido a que lleva dos años sin publicar un nuevo libro, los ingresos de la familia han mermado y han dejado de pagar la hipoteca de la casa, que pueden perder si no se ponen al día con el banco, que casualmente está en la acera de enfrente de su casa unifamiliar. Entretanto, la que tira del carro es su mujer (interpretada por Raquel Guerrero). "Seguramente si él no tuviera una mujer así al lado, nunca más hubiera escrito, es lo que dicen, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, detrás de cada persona hay otra persona, lo dejamos ahí, pero es verdad que es ella la que le motiva a escribir y este tipo de mujer, o de hombre, existen, igual que existe el otro que se deja hacer, que tiene talento pero no sabe canalizarlo".

Su personaje descubre por casualidad un túnel secreto en el sótano de su casa que conecta con la sucursal bancaria del otro lado de la calle. Entonces una idea disparatada se cruza en la mente de esta familia, robar el banco. "Es una familia absolutamente normal que está cada uno por su lado: el hijo quiere aparentar que tiene más dinero del que tiene, a la niña le hacen bullying, la mujer está pendiente del marido y el marido no está pendiente de nadie. Cada uno piensa que el hecho de tener más dinero les va a arreglar la vida". Y ellos se ponen, "yo creo que la familia unida jamás será vencida".

"Las buenas comedias tienen que partir de la realidad, en este caso tenemos a una familia que está apuradísima, que es algo que por desgracia está pasando mucho en nuestra sociedad, gente que no llega a fin de mes y que llega un momento que están tan desesperados por lo que les pasa que dicen, bueno, me tiro de la moto y voy a intentar atracar un banco". ¿Y el dinero da la felicidad? "El dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho, y sobre todo la falta de dinero sí que da la infelicidad, cuando no llegas, eso es trágico. Eso lo vemos desgraciadamente en el día a día".

Lo que le dice la gente por la calle

Durante la entrevista, Jordi Sánchez cuenta por qué cree que funcionan tan bien las comedias actualmente, "por cómo van las cosas por desgracia". De hecho ha notado incluso un cambio en lo que le dice la gente por la calle. "Antes te decían, 'me he reído muchísimo contigo', ahora te dicen, 'muchas gracias porque tengo unos problemas encima, pero esas dos horas que estoy ahí, me libero, me olvido de todo'". Entonces "pienso, pobre persona, pero a la vez te sientes un poco gelocatil porque dices, pues qué bien que mi trabajo sirva para que la gente esté desconectada un rato y para relajarla".

Jordi Sánchez como Antonio Recio.

Aunque también le empiezan a decir algo que no le gusta tanto porque le recuerda que se hace mayor: "Últimamente tíos de 25 años me dicen eres mi infancia", confiesa riendo.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.