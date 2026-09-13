Tres cuartos de siglo se cumplen del estreno de un drama llevado del teatro al cine, original de Tennessee Williams: Un tranvía llamado deseo.

Crítica y público coincidieron en que se trataba de una película sorprendente, llena de pasión entre sus protagonistas, cuyos principales papeles cayeron en manos de dos auténticas estrellas de la pantalla: Marlon Brando y Vivien Leigh.

Se narra en esa historia la visita que Blanche Dubois (Vivien Leigh) hace a su hermana Stella (Kim Hunter) a su modesta casa de Nueva Orleans, casada con un tipo rudo y violento, Stanley Kowalski (Marlon Brando).

La tal Blanche pertenece a una ya rancia y arruinada familia, que vive anclada en el pasado y oculta precisamente un ayer escabroso que la ha conducido a un desequilibrio mental. Inestable conducta que provoca conflictos en las vidas de la pareja formada por su hermana y cuñado.

Este drama sureño de indudable técnica teatral fue llevado al cine por el experto Elia Kazan, quien supo conducir con buen pulso y sensibilidad los respectivos comportamientos de sus personajes dramáticos.

Vivien Leigh ganó un merecido Oscar por su interpretación, entretanto Marlon Brando se quedó con dos palmos de narices en el palmarés de las doradas estatuillas de aquel 1951. Y no porque no brillara por su papel, sino porque ese Oscar masculino se lo arrebató Humphrey Bogart gracias a La reina de África.

Con el paso de los años, Brando mandó a un indio a recoger el mismo galardón en la gala de esos premios que le habían otorgado, señalando así su conducta anárquica y desdeñosa hacia ese Hollywood que tanto despreciaba.