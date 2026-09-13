El Bond que todos odiaron es el mejor de todos, y el más incómodo para los woke

Gary Oldman ha metido un poco más de leña al fuego del eterno misterio de James Bond. Durante una entrevista con la televisión canadiense para promocionar la nueva temporada de Slow Horses, el actor dejó caer que Amazon MGM ya habría elegido al próximo 007. Oldman apuntó directamente a su compañero de reparto, Jack Lowden, y aseguró que tiene los 'dedos cruzados' para que sea él quien se ponga el esmoquin. Una frase que, viniendo de alguien tan cercano al actor, ha vuelto a disparar las quinielas, en las que también aparecen nombres como Jacob Elordi o Callum Turner.

En la tertulia de cine de esRadio aprovechan la noticia para repasar la historia de los hombres que han llevado el apellido Bond con licencia para matar. Y el primero es, inevitablemente, Sean Connery. Con Dr. No puso las bases de lo que entendemos por 007 y encontró una mezcla casi perfecta de elegancia, chulería y dureza. Después llegarían Desde Rusia con amor y, sobre todo, Goldfinger, la película que terminó de fijar las reglas del juego y convirtió a Bond en mucho más que un personaje de las novelas de Ian Fleming.

Con Roger Moore llegó otro Bond. El personaje se volvió más simpático, más ligero y bastante más amigo del doble sentido. Moore entendió que también había espacio para el espectáculo y la broma, aunque la fórmula acabó estirándose demasiado. Solo para tus ojos todavía conserva bastante del espíritu clásico, pero en películas como Octopussy la saga empezaba a acercarse peligrosamente a la caricatura. Moore se quedó demasiado tiempo en el papel y el personaje terminó perdiendo parte de la dureza que tenía en los libros.

La reacción fue Timothy Dalton. Frente a la sonrisa permanente de Moore, Dalton recuperó al Bond más seco, violento y cercano al personaje literario. 007: Alta tensión y Licencia para matar apostaron por un espía mucho menos juguetón, especialmente en esta última, convertida casi en un thriller de venganza propio del cine de acción de los ochenta. La película no funcionó en taquilla como se esperaba, pero con el paso del tiempo la etapa de Dalton ha ido ganando defensores. No le faltaba razón: aquel Bond estaba adelantando algunas de las cosas que la saga recuperaría años después.

Pierce Brosnan recogió el testigo en los noventa con GoldenEye, un auténtico lavado de cara para la franquicia. Judi Dench apareció como M, Bond dejó atrás el cigarrillo y la saga encontró una fórmula que mezclaba la elegancia de siempre con el espectáculo de los nuevos tiempos. Brosnan funcionaba muy bien como Bond, quizá demasiado bien para una serie de películas que acabaron perdiendo el rumbo. El ejemplo más evidente es Muere otro día, una película que llevó el disparate hasta extremos difíciles de defender, incluido aquel famoso coche invisible.

Y entonces llegó Daniel Craig. Casino Royale, en 2006, rompió con buena parte de lo anterior y presentó a un Bond que todavía estaba construyéndose como agente. Era más físico, más brutal y mucho menos interesado en parecer simpático. El personaje recibía golpes, sangraba y mataba con una frialdad que acercaba de nuevo al espía al Bond de Fleming. La tortura a la que lo somete el villano de Mads Mikkelsen dejó claro desde el principio que esta vez la saga iba en serio. Después llegó Quantum of Solace, una película mucho más atropellada y marcada además por los problemas derivados de la huelga de guionistas de Hollywood.

Con Craig también desapareció, al menos de momento, una de las grandes fantasías de los últimos años: Idris Elba como James Bond. El actor ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos de los aficionados, pero el paso de los años ha hecho cada vez más difícil que pueda asumir el papel. Y no es el único proyecto de Bond que se quedó por el camino. Durante la etapa de Brosnan incluso se llegó a plantear un spin-off protagonizado por Halle Berry como Jinx, aunque nunca llegó a convertirse en realidad.

Ahora Amazon MGM tiene en sus manos el futuro de una de las marcas más reconocibles del cine. El gran interrogante no es solamente quién será el próximo James Bond, sino qué quiere hacer el estudio con él. Porque después de Connery, Moore, Dalton, Brosnan y Craig, encontrar a un nuevo 007 es relativamente fácil. Lo complicado es conseguir que vuelva a parecerse a James Bond sin limitarse a repetirlo.