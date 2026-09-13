Rodrigo Sorogoyen: "Hay actores y actrices que tienen poder que pueden hacer un trato abusivo"

Rodrigo Sorogoyen es uno de los directores más importantes en la actualidad del cine español. Su última película, El ser querido, ha superado en sólo dos semanas los 2.000.000 de recaudación y es una de las tres películas preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los Premios Oscar. El cineasta ha estado en esCine para hablar de su película que podemos enmarcar en "cine dentro del cine".

Javier Bardem interpreta a un director de cine tiránico y con un pasado violento que contrata para su última película a su hija del primer matrimonio (Victoria Luengo), con la que lleva años sin hablar ni verse, para que la protagonice.

'El ser querido'.

La obra también destaca por retratar los entresijos y la dureza de un rodaje, mostrando el trabajo de los técnicos y los profesionales que están detrás de las cámaras de una manera realista y alejada del glamour artificial. Sorogoyen rinde así un sincero homenaje al oficio del cine, dignificando las largas jornadas y las dificultades cotidianas a las que se enfrenta el equipo humano en cada producción. "Creo que lo importante, retrates la abogacía o retrates el mundo de la hostelería o el mundo del cine, es contarlo con honestidad".

En ese sentido lo que tenía claro era "no romantizar el mundo del cine, que a lo mejor a veces se ha pecado de ello, darle demasiado glamour cuando no hay mucho glamour en el cine". De hecho, bromea asegurando que "hay glamour en los Goya y a veces no, y a veces un poco, y a veces el glamour está muy equivocado. De hecho, si tú haces una película sobre la gala de los Goya, el glamour es el 1%, luego está todo el mundo trabajando".

Sorogoyen explica que "hay días que el rodaje es muy aburrido". Sobre el abuso de poder que lleva a cabo el personaje de Javier Bardem en la película explica que "cualquier lugar donde hay poder, puede haber un abuso" y apunta que aunque en El ser querido quien ejerce ese poder es el director también "hay actores con poder que pueden hacer un trato abusivo".

'El ser querido'.

Rodrigo cuenta cómo Bardem aceptó unirse al elenco antes incluso de que existiera un guion definitivo redactado. Sorogoyen incorpora también en el reparto a una de sus actrices habituales, Victoria Luengo, con quien ya ha trabajado en repetidas ocasiones y con la que mantiene una excelente química profesional. La película explora la compleja y tensa relación entre un padre y una hija que se reencuentran tras mucho tiempo de distanciamiento.

En el plano técnico, el director explica su decisión de rodar con diferentes formatos cinematográficos, mezclando el blanco y negro con el color y el celuloide con el soporte digital. Esta variedad formal busca reflejar la tensión y la existencia de múltiples relatos contados por los personajes. Asimismo, Sorogoyen detalla cómo ensayó con los protagonistas por separado para potenciar la distancia emocional real y cómo utilizó ópticas cerradas desde lejos para crear primeros planos muy íntimos que incomoden y atrapen al espectador desde la secuencia inicial del filme.

Sorogoyen concluye defendiendo un modelo de cine que respete la inteligencia del espectador, evitando la sobreexplicación de las tramas para dejar espacio a la imaginación y a la libre interpretación del público. El realizador subraya que su objetivo es seguir haciendo películas pensadas por y para la comunión del espectador en las salas de cine, un ritual colectivo que considera mágico e insustituible frente a otras formas de consumo individual.

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