Esta semana llega a los cines una comedia blanca y familiar titulada Un plan perfecto, una propuesta apta para todos los públicos que promete entretener y divertir a partes iguales. La trama gira en torno a una peculiar familia que reside en una amplia vivienda unifamiliar ubicada en un tranquilo barrio residencial. Sin embargo, detrás de esa fachada de tranquilidad y bienestar se esconden graves dificultades económicas.

El cabeza de familia (Jordi Sánchez) es un escritor de novelas que se encuentra en una situación de bloqueo creativo que dura ya dos años, lo que le impide publicar una nueva obra y generar ingresos para el sustento de los suyos. Al carecer de una fuente de ingresos estable, la familia no ha podido hacer frente a los pagos de la hipoteca, lo que ha llevado a la entidad bancaria a amenazarlos seriamente con el desahucio y con echarlos a la calle en un plazo muy breve de tiempo.

Un plan perfecto.

Curiosamente, la sucursal bancaria con la que tienen la deuda se encuentra situada justo en la acera de enfrente, en otra casa unifamiliar de la zona. Se trata de una oficina de dimensiones reducidas pero que custodia una gran cantidad de dinero en efectivo. La familia ha logrado retrasar temporalmente el desalojo gracias a que el director del banco (Ernesto Sevilla) es un ferviente admirador de las novelas del padre. La situación da un giro de ciento ochenta grados cuando descubren, de manera totalmente fortuita, un túnel secreto detrás de una pared del sótano de su casa que conecta directamente con el interior del banco.

Ante este asombroso hallazgo, en la mente de los protagonistas se enciende la idea de perpetrar un robo sin levantar sospechas. Para llevar a cabo semejante hazaña, deciden buscar al anterior inquilino de la vivienda, un delincuente profesional que pasó una temporada en prisión (Leo Harlem) y que actualmente reside en una residencia de mayores. Al contactar con él, este no duda en presentarse en la casa y reclutar a toda la familia para diseñar y ejecutar lo que consideran el plan definitivo.

La película destaca por contar con un reparto coral de primer nivel muy conocido por el público español. Entre los protagonistas encontramos a Jordi Sánchez, enormemente popular por su papel de Antonio Recio en la exitosa serie de televisión La que se Avecina, y a la actriz Raquel Guerrero, conocida por su participación en proyectos de gran audiencia como Machos Alfa. Ambos interpretan a los atribulados padres de familia.

Raquel Guerrero en 'Un plan perfecto'.

A pesar de ser una comedia de enredo disparatada y pensada para hacer reír, la cinta no duda en abordar cuestiones de calado social desde una perspectiva amable. Entre las pinceladas de crítica que deja en el espectador se encuentran la reflexión de que el dinero no garantiza la felicidad, la necesidad de atención y cariño que sufren las personas de la tercera edad —a menudo olvidadas en asilos— y el grave problema del acoso escolar que padece la hija de los protagonistas, quien sufre la presión social de sus compañeros debido a las estrecheces económicas de su familia. En definitiva, se trata de una opción ideal para disfrutar en salas y pasar un rato muy divertido.

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