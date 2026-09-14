Adidas cede al boicot antisionista de Bardem y aparta a un atleta discapacitado israelí

El boicot contra la marca Adidas, comandado entre otros por el popular y activista actor Javier Bardem, ha dado sus frutos. La firma deportiva se ha disculpado por utilizar a un atleta israelí con discapacidad en una campaña publicitaria, recurso que los antisionistas interpretaron como un ataque a los palestinos por privilegiarlo sobre los muchos mutilados en Gaza.

El boicot que Javier Bardem colaboró a difundir mostraba la imagen del atleta, un exsoldado israelí, Shalev Biton, corriendo, confrontando la fotografía publicitaria con imágenes de cadáveres en bolsas manchadas de sangre y tildando al protagonista de "asesino de niños".

Javier Bardem colaboraba sin ambages en la campaña que destacaba, a su juicio, "a un hombre que ha cometido genocidio, matado a niños y privado de sus extremidades a los palestinos", pidiendo abiertamente el boicot a la campaña dedicada a los Single Show y a la propia firma alemana en su conjunto.

Finalmente, la firma se disculpó por incluir al soldado, que resultó herido durante una operación del Ejército israelí en Gaza en 2021 en la que su compañero y sargento primero tuvo peor suerte, pues falleció, según recoge la prensa hebrea.

"Reconocemos que una imagen utilizada en una reciente activación local por parte del equipo local ha generado preocupación y fuertes reacciones", declaró Adidas en un comunicado. "Nunca fue nuestra intención ofender y pedimos disculpas a quienes se hayan visto afectados".

Adidas, por tanto, ha prescindido de Shalev Biton al tiempo que subrayaba que se trataba de una campaña local. Lo hizo a través de la cuenta de Adidas Arabia. El israelí, no obstante, solo era uno de los diez deportistas con discapacidad que habían sido incluidos en una campaña destinada de base a resultar inclusiva.