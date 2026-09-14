Crítica de 'Enfrentados: Marfil', o el guardaespaldas sexy de Esther Expósito

El estreno fuerte de Prime Video, Enfrentados Marfil, adapta de la novela romántica de Mercedes Ron, primera parte de una dupla que finalizará con Ébano. La historia parte de una fórmula tan vieja como eficaz: una joven de buena familia, un guardaespaldas encargado de protegerla y, entre medias, una atracción que complica bastante las cosas. Todo apunta, además, a que la película tiene muchas papeletas para convertirse en uno de los grandes éxitos de audiencia de la plataforma, tanto en España como fuera.

No es precisamente una apuesta improvisada. La producción corre a cargo del equipo encabezado por Álex de la Iglesia y Carolina Bang, que ya conoce bien el terreno después del enorme rendimiento que han tenido en Prime Video las adaptaciones de las novelas de Mercedes Ron. Ahí están Culpa Mía y Culpa Tuya, dos fenómenos que han demostrado que el romance juvenil puede ser un negocio extraordinario cuando encuentra a su público.

El principal reclamo de Enfrentados Marfil es Ester Expósito, protagonista de una película que juega desde el principio con una referencia bastante evidente: El Guardaespaldas, el clásico de los noventa con Kevin Costner y Whitney Houston. La diferencia es que aquí el componente político y conspirativo prácticamente desaparece para dejar espacio al romance y, sobre todo, a la tensión entre los dos protagonistas.

De hecho, buena parte de la película vive de esa tensión sexual. Durante la primera hora y media, el interés está mucho más en lo que puede ocurrir entre ellos que en cualquier amenaza externa. Y es cuando llega el último tramo cuando la película cambia de marcha y se convierte directamente en un thriller de acción. Persecuciones, disparos y bastante más movimiento ocupan esos últimos treinta minutos, que son precisamente los que el crítico considera más entretenidos.

Visualmente, la película también intenta escapar de algunos de los vicios habituales del género. No hay una apuesta por los colores estridentes ni por esa estética de anuncio juvenil que suele acompañar a este tipo de producciones. La fotografía busca algo más elegante, incluso melancólico, y eso le da una apariencia bastante más seria de lo que cabría esperar por su planteamiento.

El dinero también se ve en la pantalla. Enfrentados Marfil no parece una película española disfrazada de producción internacional, sino una producción que realmente se ha marchado fuera a rodar. Nueva York tiene un peso importante en la película y aparecen localizaciones tan reconocibles como Times Square, algo que aporta una dimensión espectacular que no es precisamente habitual en este tipo de cine producido en España.

El reparto incorpora además a Luis Homar, uno de esos actores cuya presencia siempre eleva cualquier película. Y tiene una curiosa coincidencia en la cartelera: esta misma semana también aparece en salas con Forastera, por lo que Homar puede presumir de doble presencia cinematográfica.

Otro elemento que funciona es que la película no parece empeñada en convencernos de que estamos ante una tragedia romántica trascendental. Hay espacio para el humor y para cierto descaro, incluidos algunos diálogos con doble sentido bastante picante. En ese aspecto, aparecen ecos del espíritu gamberro de películas como Austin Powers, que sirven para quitarle solemnidad a una historia que, de otro modo, podría tomarse demasiado en serio.

En definitiva, Enfrentados Marfil no pretende reinventar el género ni probablemente lo necesita. Es una película concebida para un público muy concreto y, sobre todo, para quienes ya conocen las novelas de Mercedes Ron y esperan verlas convertidas en imágenes. Su vocación internacional hace que tenga poco interés en buscar una identidad específicamente española, pero a cambio ofrece una producción cuidada, un reparto reconocible, Nueva York como escenario y una mezcla bastante directa de romance, humor y acción.

Puede que no haya que pedirle mucho más. Como producto de entretenimiento, sabe perfectamente qué quiere ser y a quién quiere dirigirse. Y, para ese público, tiene bastantes posibilidades de funcionar.