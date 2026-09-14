Javier Bardem y Victoria Luengo acudieron a La Revuelta para presentar una de las películas españolas del año, el drama de Rodrigo Sorogoyen El Ser Querido, y someterse al particular cuestionario cómico del presentador David Broncano.

Bardem, que, como es habitual en una figura tan polarizante en lo ideológico, ha dado multitud de titulares políticos durante la promoción del film, se rindió en la televisión pública a las preguntas de David Broncano y no dudó en desvelar informaciones personales que de ninguna manera compartiría ante otro periodista.

Cómodo con la deriva ideológica de RTVE, Bardem contó que su primera cita con Penélope Cruz fue un fin de semana en Londres, hace 19 años. Fueron a ver conciertos de los Rolling Stones y Prince.

El protagonista de Mar adentro y la de Alcobendas se conocieron en 1992 en el rodaje de Jamón jamón cuando ambos comenzaban sus meteóricas carreras en el mundo del cine; pero no fue hasta 2007 cuando —ya siendo dos de las estrellas más importantes del star system patrio— se reencontraron en el set de grabación de Vicky Cristina Barcelona (de Woody Allen) y su amistad dio paso a una discreta historia de amor a la que pusieron el broche de oro dándose el "sí, quiero" en una boda secreta en las Bahamas en 2010.

Sin sonido da toda la sensación de que va colocado pic.twitter.com/HHTAUTTOqe — velardedaoiz2 (@velardedaoiz2) September 14, 2026

También contestó a una de las típicas preguntas del presentador de La Revuelta, la de cuánto dinero tiene en el banco. "Tengo más dinero del que hubiese imaginado y menos de lo que la gente supone", dijo Bardem, sabedor de que cualquier respuesta en este punto iba a convertirse en titular.

Naturalmente, hubo titulares políticos, como "el mundo está en manos de gente muy loca", continuando la veta crítica que también manifestó esta misma semana en el Festival de Venecia durante la presentación de la película Búnker, protagonizada junto a su esposa.

La segunda de las grandes preguntas de Broncano, cuántas veces ha tenido sexo recientemente, propició nuevos momentos cómicos a Bardem. "Soy un señor muy mayor, ¿qué es un petting?", dijo a David Broncano, trazando un paralelismo con la pregunta anterior sobre el dinero en el banco. "Yo este mes, más de lo que nunca imaginé y mucho de lo que la gente supone", dijo entre risas.