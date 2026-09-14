Finalmente será la actriz Jemima Kirke, que interpretó a Jessa en la exitosa comedia femenina Girls de HBO, la que se ha hecho con el papel principal en la nueva película que Woody Allen rodará en Madrid. Compartirá cartel con, precisamente, otra actriz vista en la misma serie creada por la polémica Lena Dunham, Alexi Wasser, teniendo esta última un papel secundario.

Kirke es, por tanto, la principal actriz del reparto de un filme que parece confeccionado para seguir los pasos de Vicky Cristina Barcelona, que protagonizaron en 2008 Scarlett Johansson, Penélope Cruz y Javier Bardem, lo que significó un importante empuje publicitario internacional para la ciudad. Allen había finalizado su larga etapa estadounidense en la que Nueva York se convirtió en su escenario predilecto, iniciando un largo y obligado tour europeo que reanimó la cadencia anual de sus producciones.

Dejaba atrás EEUU, pues el oscarizado artista fue una de las personalidades que saltaron al punto de mira del metoo tras las acusaciones de Dylan Farrow, que acusó a Allen de abusar sexualmente de él. Nunca se presentaron cargos y nada quedó demostrado, pero nada impidió que el hermano de la supuesta víctima, Ronan Farrow, escribiera desde sus tribunas en la prensa norteamericana contra el autor.

Ahora, tal y como publica Cinemanía, Allen se lanza a la dirección de su proyecto madrileño, aún sin título, pero que a buen seguro contará con el nombre de la ciudad en el mismo. Según la publicación, el filme tendría un presupuesto de 14 millones de euros, algo que garantiza la presencia de más rostros conocidos, y será rodado en gran parte en inglés, lo que facilita su acceso a mercados internacionales.

Este mismo 5 de octubre el autor de Manhattan y Annie Hall haría acto de aparición en la capital para iniciar el rodaje de una película apoyada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Kirke interetó en Girls a una de las cuatro protagonistas del grupo, una joven británica bohemia, autodestructiva y provocadora, que aparece en Nueva York después de haber viajado por medio mundo y allí demuestra ser una mujer muy sexual que mantiene un explosivo romance con el ex de otra de las protagonistas, el personaje que encarnó el ahora muy popular Adam Driver.