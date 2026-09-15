La 78.ª edición de los premios Emmy, celebrada la noche de este lunes 14 de septiembre, ha dedicado emotivos homenajes en su In Memoriam a Catherine O'Hara, fallecida el pasado mes de enero a los 71 años, y Rob Reiner, que murió asesinado junto a su mujer en diciembre. Y como cada año, también hubo olvidados en este emotivo segmento. Entre los ausentes más notables destacan nombres como los de Chuck Norris, Nicholas Brendon, Patrick Muldoon o Daveigh Chase.

Macaulay Culkin, que compartió reparto con O'Hara en las dos primeras películas de Solo en casa, donde encarnaron a madre e hijo, subió al escenario junto a Annie Murphy y Dan Levy, que coincidieron con ella en la serie Schitt's Creek.

"Nunca la olvidaremos. Hay muchas palabras que podría usar para describir a Catherine O'Hara", proclama Culkin. "Pero la palabra que me viene a la cabeza es 'mamá'", expresa el actor, añadiendo que "en cierto modo, ella es la madre de todos nosotros". "Puede que ella me olvidara —dos veces—, pero nosotros siempre la recordaremos", dijo visiblemente emocionado.

Durante el In Memoriam, aparecieron en pantalla figuras como Hayden Panettiere, Sam Neill, Tim Curry, James Van Der Beek o Eric Dane, entre otros. La ausencia de estos dos últimos, conocidos por sus papeles en Dawson crece y Anatomía de Grey, respectivamente, en el In Memoriam de los Oscar fue bastante comentada en su momento.

Homenaje a Rob Reiner

El segmento final del In Memoriam estuvo dedicado a Rob Reiner, con la actriz Jamie Lee Curtis subiendo al escenario para pronunciar unas palabras. "La semana pasada, Robbie ganó un Emmy a mejor actor invitado en una serie de comedia por su magnífica interpretación en The Bear", recordaba Curtis, que precisamente compartió reparto con él en la ficción. En esta edición de los Emmy, The Bear contaba con dos nominaciones, pero finalmente no se alzó con ningún premio.

Durante su discurso, Curtis incidió en que, a lo largo de su carrera, Reiner dirigió más de un millar de episodios de series de comedia. "Era generoso y amable, y divertidísimo. Y un amigo para todos. Todos echamos de menos a Rob y a Michelle. Y a todos aquellos a quienes hemos perdido este año", concluía la actriz, con la voz entrecortada por la emoción.

Chuck Norris, olvidado

Y, como suele ocurrir siempre en este tipo de tributos, también hubo algunas figuras fallecidas que se quedaron fuera del homenaje y sin reconocimiento. Chuck Norris fue una de las ausencias más destacadas; el protagonista de la serie Walker, Texas Ranger falleció el pasado 19 de marzo a los 86 años.

Nicholas Brendon, el actor que encarnó a Xander Harris en los 144 episodios de Buffy, cazavampiros, tampoco figuró en el vídeo. La omisión del actor, que falleció el 20 de marzo a los 54 años, destacó especialmente porque el segmento homenaje sí incluyó a Anthony Head, otro de los intérpretes de la serie.

Peter Cullen, actor de voz de Optimus Prime en Transformers, fue otra de las ausencias que los espectadores señalaron al igual que la de Daveigh Chase, voz de Lilo en Lilo & Stitch y actriz de Big Love. También quedaron fuera del In Memoriam de los Emmy Patrick Muldoon, Grizz Chapman, Jaye P. Morgan o Tom Kane.