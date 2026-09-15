María Galiana sorprende con un feroz ataque a 'Cuéntame' y culpa al machismo de sus males

María Galiana, de 91 años, dice que no se hace demasiadas ilusiones sobre lo que se puede esperar de la vida. "Esperar cosas es una estupidez", afirma la actriz, que ni busca ni cree en la felicidad.

En una entrevista con Efe asegura que, después de haber ganado un Goya por Solas (1999) , recaer en la serie Cuéntame cómo pasó fue lo peor que pudo pasarle. Confiesa en la entrevista que cree haber desperdiciado su carrera como intérprete interpretando a la entrañable abuela Herminia, una de las constantes de la larga serie de TVE que durante muchos años ocupó el corazón de los espectadores y contribuyó especialmente a su fama.

"El tiempo que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Veintidós años haciendo de abuela en televisión… ¡vaya un papel! Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. ¡Madre mía! Qué ajeno a mi personalidad", subraya.

VIDEO | A sus 91 años, María Galiana se muestra arrepentida de haber pasado 22 años con su papel en la serie 'Cuéntame cómo pasó': "El tiempo que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Veintidós años haciendo de abuela en televisión… ¡vaya un papel! Qué ajeno a mi… pic.twitter.com/fFY1DgUXR6 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 14, 2026

La actriz, que ha recibido este domingo el Premio de Honor del Festival Internacional de Cine Iridiscente de Guadix (Granada), asegura que lo que más le hubiera gustado habría sido hacer cine e interpretar personajes como Gertrudis, la madre de Hamlet; la mujer de Otelo o Madre Coraje.

Tras décadas dedicada a la televisión, dice que ahora hace teatro "para compensar" esos años y que estudiar los textos dramáticos es lo que hoy la mantiene "viva y despierta".

Unas contundentes palabras que han generado todo tipo de críticas en redes sociales por parte de espectadores que conocieron a María Galiana por su papel de abuela en Cuéntame, o que en todo caso guardan un entrañable recuerdo de esta figura arquetípica de la cultura española.

De María Galiana dije esto en su momento y lo mantengo, Me parece un poco fuera de lugar soltar estas declaraciones sobre una serie en la que has trabajado 22 años de tu vida, y con la que has ganado bastante (y no hablo solo del dinero). Y el desprecio con el que habla del… https://t.co/2AshuUvgko pic.twitter.com/jgtA783B7R — Carlos (@carlos_tunas) September 14, 2026

Qué James Bond nos hemos perdido. María Galiana, a sus 91 años: «Desperdicié mi carrera como actriz haciendo de abuela 22 años en ''Cuéntame''» https://t.co/SRD6Z4M1Jt — John-John AKA Capitán Caribe (@John_JohnCaribe) September 14, 2026

Galiana, en su lugar, prefirió entonar la clásica crítica al machismo de la sociedad, que se aplica también a su área de trabajo. La falta de mujeres guionistas, dijo, ha perpetuado que los papeles femeninos de más edad sean prácticamente invisibles.

De hecho, sitúa parte del problema en que quienes escriben las historias son en su mayoría hombres, ante lo que reclama una mayor presencia de mujeres entre quienes dirigen y protagonizan las películas.

"En el cine español yo te puedo dar una lista enorme de protagonistas masculinos: Javier Gutiérrez, José Coronado, Antonio de la Torre, Luis Tosar, Javier Bardem… Y, por contra, femeninas hay una que ha hecho una película y le han dado un premio, pero no hay un grupo de mujeres que estén trabajando y que sean las cabezas de cartel de la película", lamenta.

También lamenta la dificultad actual, dentro de una "deriva hacia la maldad", para convivir con quien piensa diferente y reivindica una actitud que considera cada vez menos frecuente: "Tú piensas eso, yo pienso lo otro, vale, vamos a tomar un café", cuenta a pesar de todo.