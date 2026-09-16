'La bola negra' representará a España por el Oscar a mejor película internacional

La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, representará a España en la carrera para ser nominada al Oscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood, ha anunciado este miércoles la Academia de Cine.

Los Javis consiguieron en Cannes el premio ex aequo a la mejor dirección por La bola negra, un reconocimiento que compartieron con Pavel Pawlikowski por Fatherland, lo que supuso un gran espaldarazo del festival a la película y a sus directores.

La cinta, que cuenta la historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), se basa en parte en La piedra oscura del dramaturgo Alberto Conejero y las cuatro cuartillas de una obra inacabada de Federico García Lorca con el mismo nombre.

Cuenta además con un elenco formado por figuras de la talla de Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente o Miguel Bernardeau.

La bola negra competía para luchar por el Oscar con Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.