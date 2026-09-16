El director de cine y escritor Rodrigo Cortés se ha viralizado en redes tras una entrevista en el programa Hora 25 de la cadena SER con motivo de la publicación de su nueva novela, Hija del cielo. La entrevista se centró en buena medida en su labor de escritor y creador literario, pero todo cambió con una pregunta aparentemente inocente relativa a la finalidad de la cultura para "servir para molestar, incordiar, divertir".

La respuesta de Cortés no tuvo desperdicio y echó por tierra la intencionalidad de un arte político defendido por la izquierda cultural. Cortés sostuvo que el cine, la literatura y la pintura "no tienen que servir para nada" y que es precisamente importante que no tengan una utilidad práctica. El arte como algo que no necesita justificar su existencia por su capacidad para transmitir un mensaje político, de izquierdas o derechas, o en definitiva tratar de educar de manera interesada y escorar las preferencias políticas del público hacia un lado del espectro ideológico.

No era la respuesta que esperaban. Pero es la pura verdad. Ya basta de mesianismo ( ¡Y que lo diga yo! 😅 ) ¡No a la turra! El arte es arte. Fin.

Muy de acuerdo con Rodrigo Cortés. pic.twitter.com/xEEhNcv6Kg — Dios (@diostuitero) September 15, 2026

El vídeo empezó a circular en redes y se ha compartido precisamente por esa formulación provocadora. La propia SER ha difundido el corte en sus canales. En él, el director de Buried o Escape reivindica el valor de la cultura al margen de su intencionalidad política y social, que a su juicio empobrece sobremanera el resultado. Pone como ejemplo la música de Bach: no tiene una utilidad práctica y, sin embargo, su valor artístico es indiscutible.

La frase "el cine y la literatura y la pintura no tienen que servir para nada" se ha convertido en viral y suscitado simpatías hacia el asentado director, pero el sentido de la intervención es una defensa del arte como actividad no utilitaria, no una descalificación de la cultura, contrario a los postulados habituales de la izquierda mediática y cultural. El autor, en definitiva, prefiere una novela que respete al lector lo suficiente como para que este pueda mirarse en ella "como le dé la gana", en lugar de una obra que le imponga una lectura concreta.