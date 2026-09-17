Pese a que el cine de Michael Winner y J. Lee Thompson no pueda calificarse precisamente de nicho, puesto que gozó de gran éxito comercial, cabe preguntarse a quién va dirigido un estudio dedicado a estos dos autores populares. El productor y director de cine Tirso Calero, autor de Winner and Thompson: El cine artesanal de Michael Winner y J. Lee Thompson —Sílex Cine-Claqueta—, lo tiene claro: "En España no existía nada, nada, escrito sobre ninguno de los dos".

Calero, creador de series como Servir y Proteger y guionista de Amar es para siempre, apela a su infancia y juventud cinéfaga para ello. "Con ocho años mis padres me regalaron un vídeo y empecé a ver películas, y me hicieron socio de un videoclub. Ellos trabajaban los dos, con horarios complicados, me dejaban solo en casa y yo tenía acceso a dos películas al día. Y vi un montón de películas que al final salía directed by Michael Winner, o J. Lee Thompson. Y ahí es cuando, tras 14 seguidas de ellos, fueron los primeros nombres que retuve".

Películas como El justiciero de la ciudad, La centinela, Cita con la muerte, en el caso de Winner; y Los cañones de Navarone, El cabo del terror o El desafío del búfalo blanco, en el caso de Thompson, configuraron largas filmografías que en su etapa final acabaron en la muy popular productora Cannon, asociada a actores como Charles Bronson o Chuck Norris. Películas extremadamente exitosas que oscilan entre el prestigio crítico y, finalmente, el mayor descrédito posible —pese a la enorme aceptación popular—. "Nunca había escrito de cine y en España no existía nada, nada, escrito sobre ninguno de los dos", asegura Calero.

Tirso Calero

"Es una manera de reivindicar un tipo de cine muy disfrutable que a una generación nos hizo muy felices, que siempre han sido considerados artesanos y nunca han recibido una buena crítica". Dos cineastas ingleses muy diferentes entre sí cuya última época en la devaluada —pero a la vez inmensamente querida y exitosa en los videoclubs— Cannon Films acabó determinando su fama. El VHS, por tanto, "cambió la manera de ser cinéfilo", algo que solo contextualizamos verdaderamente hoy día, cuando se han sucedido otros cambios tecnológicos que precisamente han desandado ese camino.

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¿Pero qué tienen en común Winner y Thompson, dos cineastas ciertamente distintos? "Ambos empiezan siendo jóvenes promesas en sus países, están deseando ir a Hollywood, y no empezaron en el cine más comercial. Al final, los dos acaban medio olvidados, trabajando para una compañía denostada, como es Cannon. Pero hay una diferencia importante entre ellos, es que por ejemplo, a J. Lee Thompson le apasionaba dirigir cine, y a Michael Winner le apasionaba ser director de cine. Son dos cosas diferentes. Thompson era verdaderamente un artista que podía dirigir y vivir rodando, y a Michael Winner lo que ganaba era ser director de cine, ir al mejor restaurante, los mejores festivales, con lo cual son dos personalidades un poco distintas". Thompson, para entendernos, era "el director escogido para hacer la primera aventura de James Bond porque venía a estar nominado al Óscar por Los cañones de Navarone. Un director súper, súper top, nominado al Óscar el año en que lo ganó Robert Wise por West Side Story. Michael Winner es otra cosa, un director que según las modas del momento, hacía películas copiando un poco a los demás". Y un viva la vida de anécdotas y bromas legendarias en su haber, por cierto.

Para el libro, Tirso ha utilizado su experiencia en la industria española para entrevistar a decenas de actores y personajes aledaños a Winner y Thompson, ambos fallecidos. El prestigio de la editorial así lo requería. "Muchos no entendían el porqué desde España estaban escribiendo un libro sobre ellos, pero eso es un poco la magia del cine. A veces nos dedicamos a cosas que no se entienden".

En el fondo, todo corre el riesgo de ser olvidado. "Muchas de esas películas de Thompson están en Netflix, pero nadie las busca. Y en Filmin. Hay un montón de esas películas de los años cincuenta pero si alguien se busca el algoritmo no te lleva ahí", dice Calero sobre los films de la infancia de varias generaciones.

Al final, hay un último impulso de cineasta que ha escrito guion y dirigido actores que es lo que ha llevado a Calero a dedicar su primer libro de cine a Thompson y Winner: "Ambos unos directores que aceptaban casi cualquier encargo, cumplían dentro de las fechas establecidas, no se pasaban de presupuesto y eran más o menos agradables con los actores... Hay que mostrar un poco el oficio y lo que es el artesano cinematográfico".