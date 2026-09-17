Casi 800 millones de dólares de recaudación. Una nominación a los Oscar como Mejor Película Animada —es decir, película al fin y al cabo—. Los resultados de Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita, primera parte del desenlace del exitoso anime que ha logrado alcanzar la popularidad de Dragon Ball Z y otras aventuras niponas, están en exclusiva en Crunchyroll para demostrar que la próxima veta comercial es la incombustible animación japonesa.

La primera parte del desenlace de la historia basada en los mangas de Koyoharu Gotouge, cuya identidad se desconoce pese a haberse erigido ya en una legendaria firma femenina en el sector —una maniobra habitual en los autores japoneses: Akira Toriyama no pudo soportar haberse convertido en figura pública por las aventuras de Goku— es, como corresponde al desenlace de todo un serial, una enorme sucesión de batallas de los protagonistas, los Pilares y las Lunas Superiores contra el cuerpo de demonios de Muzan Kibutsuji. La mitología está armada, el escenario preparado y solo queda asistir a la sucesión de combates que se extienden durante más de dos horas y media —y que continuarán en sucesivas entregas—.

Cabe matizar que la narrativa desplegada por el estudio Ufotable, que alcanza cotas de animación y colorido notables —a destacar la textura de los escenarios y los abundantes destrozos y perspectivas atrevidas— obedece a los mejores hallazgos de la serie, no particularmente novedosos en su área pero sí sorprendentemente bien utilizados. Los flashbacks e insertos emotivos en medio de combates permiten a la película avanzar de continuo sin que el espectador sufra por la inserción de aparentes tiempos muertos para explicar la procedencia o sentimientos de los personajes, ya que estos son fracciones de segundo en la acción principal. Y justo en ese resquicio suceden los mejores momentos del anime, como la historia.

Es el caso del que ocupa el último tercio del filme, el esperado enfrentamiento entre Tanjiro y Giyu contra Akaza, que por tanto rubrica la venganza por el asesinato de Rengoku en la segunda y excelente temporada de la serie, El tren infinito. El equipo de Ufotable se salta la mediana con los recuerdos incrustados en plena pelea del villano, reformando el enfrentamiento a medida que transcurre y construyendo un aire trágico que complementa el monumental espectáculo de animación. Fragmentos, vidas enteras y sentimientos articulan personajes según intercambian espadazos, revelando identidades verdaderas, motivos y motivaciones que otorgan nuevos significados.

Obviamente, quien comience a ver Kimetsu no Yaiba por La fortaleza infinita —por cierto, fascinante escenario digital inspirado en Escher— corre el riesgo de no entender demasiado. Pero incluso el neófito sin interés podrá reconocer la intensidad de una historia que ha logrado capturar de manera transversal a varias generaciones, padres e hijos, e incluso cinéfilos más o menos avezados —por su poética atmósfera bebedora del cine de samuráis—.